Сколько заболевших в Алтайском крае 11 декабря?

Еще 223 жителя заболели коронавирусной инфекцией в регионе. 68 из них – барнаульцы. Теперь в Алтайском крае 28 579 инфицированных, среди них 1898 детей.

Число выздоровевших достигло 25 105. За минувшие сутки из больниц выписали 211 человек. В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом лежат 2149 пациентов. В тяжелом состоянии сейчас находятся 505 заболевших, 125 из них – на аппаратах ИВЛ.

В регионе умерло 1260 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 661 случае.