В Алтайском крае осенью произошел резкий скачок смертности. Муниципалитеты выделили 89 млн рублей на защиту школ от COVID-19, а губернаторская елка пройдет в новом формате. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 223 жителя заболели коронавирусной инфекцией в регионе. 68 из них – барнаульцы. Теперь в Алтайском крае 28 579 инфицированных, среди них 1898 детей.
Число выздоровевших достигло 25 105. За минувшие сутки из больниц выписали 211 человек. В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом лежат 2149 пациентов. В тяжелом состоянии сейчас находятся 505 заболевших, 125 из них – на аппаратах ИВЛ.
В регионе умерло 1260 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 661 случае.
COVID-19 и пневмония стали основной причиной высокой смертности в Алтайском крае осенью. Об этом в беседе с amic.ru рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. При этом в Минздраве пока опираются лишь на свои оперативные данные – официальной информации от Росстата еще нет.
В сентябре 2020 года, по словам Попова, жители края в 10 раз чаще заболевали пневмонией, чем в предыдущие годы. Виной всему – всплеск заболеваемости ОРВИ, которая наложилась на пандемию ковида. В итоге от пневмонии за октябрь умерло примерно в шесть раз больше людей, чем год назад.
"В октябре от внебольничной вирусной пневмонии умерло около 486 человек. И это при том, что в октябре 2019 года мы зафиксировали 89 таких смертей. Только "от ковида" и "с ковидом" в октябре скончалось примерно 400 человек. Структура смертности в крае поменялась. Сейчас ковид и пневмония – основной удельный вес в статистике смертности", – пояснил Попов.
Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, который должен был пройти в Алтайском крае в этом году, перенесли на 2021-й. А вот кукольный фестиваль "Зазеркалье" сдвинут со следующего года на 2022-й. Власти готовятся провести все запланированные на следующий год мероприятия, но не исключают, что придется подстраиваться под эпидобстановку, говорит Елена Безрукова, министр культуры региона.
В честь юбилея Валерия Золотухина проведут не только театральный фестиваль, но и несколько других мероприятий. Также в 2021 году планируют организовать традиционные Шукшинские дни на Алтае и фестиваль Роберта Рождественского. Еще готовят комплекс мероприятий, посвященных 100-летию алтайского драмтеатра: они, по словам Безруковой, пройдут с апреля по ноябрь 2021 года.
Традиционная губернаторская елка в Алтайском крае из-за пандемии COVID-19 пройдет в онлайн-режиме.
По словам замминистра образования и науки региона Галины Синициной, скоро станет известна дата мероприятия. К ней присоединятся муниципальные образования и краевые учреждения.
Все новогодние подарки учащиеся младших классов получат в своих школах во время классных часов. Это позволит не смешивать детей из разных классов и препятствовать распространению COVID-19.
Муниципалитеты региона получат финансовую помощь в объеме более 313,4 млн рублей. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко.
"Средства планируется направить на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований, в том числе 89 млн рублей – на обеспечение санитарных норм в образовательных учреждениях", – сказано в сообщении.
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