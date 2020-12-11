Ипотека раскачала. Продажи новостроек в Алтайском крае выросли на 20%

Продажи жилья в Алтайском крае резко выросли в 2020 году. "Пинок" рынку дали сразу две государственные программы. В сегменте новостроек ажиотаж спровоцировала программа льготой ипотеки, и регион даже стал лидером по количеству выданных кредитов под 6%. Спрос на загородное жилье в крае сейчас подогревает "Сельская ипотека" под 3%. Правда, пока программа немного "буксует". Об этом 10 декабря на "Деловом завтраке" говорили специалисты Росреестра и Алтайской торгово-промышленной палаты.

Сибирские лидеры

С января по ноябрь 2020 года в регионе было продано более 11 тыс. квартир в новостройках. Самым ажиотажным месяцем, по информации алтайского Управления Росреестра, стал октябрь: тогда жители края купили почти в пять раз больше квартир, чем в сентябре.

"За 11 месяцев в крае зарегистрировано почти 11 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за весь 2019 год зарегистрировано 8 тыс. договоров. Пик по количеству оформленных ДДУ в 2020 году пришелся на середину осени. Если в сентябре было оформлено 400 "долевок", то в октябре – 1,7 тыс. В ноябре же было почти 1,5 тыс. зарегистрированных ДДУ", – говорит заместитель руководителя регионального Росреестра Елена Бандурова.

В октябре-ноябре в Росреестре отметили и всплеск по программе льготной ипотеки под 6%. Бандурова напомнила, что первая в России сделка по продаже новостройки с привлечением субсидированного государством кредита была совершена именно в Алтайском крае.

Сейчас регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе по количеству выданных льготных ипотек.

"За 11 месяцев зарегистрировано почти 2,5 тыс. займов по госпрограмме. Всего же в Алтайском крае, по данным на 1 декабря, выдано 46 542 ипотечных кредита (в том числе на покупку квартир и домов без льготных программ, – прим. ред.). Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года (41–818 ипотек)", – отмечает эксперт.

Есть пара "но"

Высокий спрос в Алтайском крае и на другую льготную программу – "Сельскую ипотеку" под 3%. Благодаря ей с января в регионе зарегистрировано 411 сделок.

"Алтайский край входит в пятерку лидеров по количеству выданных кредитов в Сибирском федеральном округе. Дома по программе чаще всего приобретают в Первомайском, Мамонтовском, Благовещенском, Шипуновском, Павловском районах. На них приходится половина всех выданных ипотек", – отмечает Елена Бандурова.

Впрочем, количество кредитов по "Сельской ипотеке" могло было быть выше, добавляют риелторы. Проблема в том, что жители, получив одобрение банка на покупку жилья, не могут найти подходящих вариантов на рынке.

"Самые ликвидные дома были разобраны в течение 1,5-2 месяцев после начала программы (с января 2020 года, – прим. ред.), а затем появилась нехватка предложений", – ранее в разговоре с корреспондентом amic.ru отметил руководитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин.

Не могут жители региона и возвести дома с помощью программы: по условиям "Сельской ипотеки" для получения кредита на строительство заемщику нужно сначала найти компанию, которая отвечает жестким требованиям банка. Возводить дом своими силами люди не могут: программа это запрещает.

"Сельская ипотека немного "буксует", потому что построить может только организация, которую аккредитовал банк. Это сложно (компания должна работать на рынке не менее двух лет, иметь соответствующие ОКВЭДы, годовую прибыль не менее 3 млн рублей, определенный объем средств на балансе, – прим. ред.), и застройщики не могут получить одобрения", – говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Тем не менее, несмотря на все сложности, эксперты предполагают, что в 2021 году рынок жилья Алтайского края раскачается еще больше.

"Россельхозбанк", выдающий кредиты и аккредитующий застройщиков по "Сельской ипотеке", заявил, что с 1 января смягчит требования к девелоперам. Это значит, что кредиты на строительство получить будет проще.

С 1 декабря 2020-го заработала и другая льготная ипотека на дома. Ее запустила госкомпания "Дом.РФ". Программа под 6% уже дает право приобретать дома не только в сельской местности, но и в городах. Да и ипотеку на новостройки, которая должна завершиться 1 июля 2021 года, сейчас предлагают продлить. Поэтому эксперты считают, что спрос на жилье в Алтайском крае будет таким же высоким, как и в 2020-м.