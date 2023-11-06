Снег и минус. О погоде в Алтайском крае 6 ноября

Водителей предупреждают о гололедных явлениях

06 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжает холодать, а снежный покров укрепляется. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.