Вторник, 25 Июнь, 08:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,91
€ 71,6
Обь
388см -26

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Что увидели депутаты АКЗС во время выезда в Алтайский район

, ИА "Амител"
О своих проблемах народным избранникам рассказали местные жители

Фото: akzs.ru

Алтайский район является одним из самых экономически развитых в Алтайском крае, но проблем остается много. Это нехватка социальных объектов, низкие темпы газификации, необходимость наращивать доходную базу. Об этом сообщил председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко по итогам Дней АКЗС в Алтайском районе.

Основные проблемы

Дни АКЗС – это выезд депутатов краевого парламента в районы Алтайского края для личного контроля за реализацией краевых и федеральных программ, общения с населением и местной властью. В Алтайский район депутаты приехали на два дня, 20-21 июня.

"Район занимает одну из ведущих позиций в рейтинге муниципалитетов края по экономическому развитию, в том числе за счет реализации туристического потенциала, здесь есть перспективы и возможности для дальнейшего роста", – сообщил Александр Романенко.

Он обозначил несколько важных задач, которые сейчас стоят перед районной и региональной властью. Так, необходимо продолжить глубокую модернизацию жилищно-коммунального комплекса, вывести предприятия энергоснабжения на рентабельный уровень. Спикер АКЗС призвал переводить котельные на природный газ, а где это пока невозможно – провести ремонт и модернизацию.

Кстати, депутаты АКЗС, представители министерства строительства и ЖКХ и газовики договорились о продолжении газоснабжения частного сектора. Район имеет, а такое в крае редкость, сразу три газораспределительные станции с разных сторон. Но подключено в газу в Старобелокурихе около 54% домов, в селе Алтайском – только 6%.

Зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин рассказал, что главная причина низких темпов газификации – нехватка средств у населения к подключению. Еще одна проблема – отсутствие четкого плана газификации района. Например, сейчас готовится документация для межпоселкового газопровода от газораспределительной станции села Нижняя Каянча до поселка Катунь и села Ая. Но земля еще не отведена.

Что еще посмотрели депутаты

Социальную сферу в АКЗС оценили высоко: благодаря участию района в трех крупных федеральных и краевых проектах строится школа, детский сад, возводится мост. Теперь Алтайскому району нужны новые школы, больницы, ФАПы, дороги. Кстати, про ФАПы, в селе Старобелокуриха будет построен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Старый, по словам главы сельсовета Натальи Петиной, переоборудуют под общежитие для сельских специалистов.

В рамках краевой программы "75 на 75" в селе Нижнекаменка была построена новая школа: большая, просторная, с библиотекой с читальным залом и книгохранилищем, актовым залом, столовой, кабинетами с учебным, компьютерным и лабораторным оборудованием, зонами для рекреации.

Район похвалили за самую низкую в крае безработицу – на учете в службе занятости состоит 112 человек. По словам председателя комитета по социальной политике Татьяны Ильюченко, в 2018 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям района составляла 21,7 тысячи рублей.

"Целевые показатели по майским указам президента в отношении работников бюджетной сферы выполнены, району нужно заняться повышением заработной платы муниципальных служащих", – сказала Ильюченко.

Также депутаты посетили детский садик, Дом культуры, сельсоветы, алтайский маслосыродельный завод, предприятия "Вистерра", "Петроглиф", "Биолит", центральную районную больницу, алтайский краеведческий музей на базе Многофункционального культурного центра. А также мост в селе Алтайском, почти восстановленный после разрушительного паводка в 2018 году. Двухполосный мост с покрытием из асфальтобетона через реку Каменка снова свяжет микрорайон Заречье с центральной частью села.

Зачем депутаты выезжают в районы?

По словам депутата АКЗС Александра Демина, такой выездной формат работы парламента позволяет провести аудит во всех сферах и по всем направлениям.

"За месяц мы провели выездные заседания комитетов АКЗС во всех сельсоветах, в каждом поселении мы провели личные приемы. Жители приходили с разными вопросами, в каждом селе есть своя специфика, но в основном обращения касаются социальной сферы. Каждому хочется, чтобы именно их школа, их детский сад был в первую очередь отремонтирован. Все хотят, чтобы дети получали больше возможностей для занятий и обучения в творческих коллективах, которые находятся в райцентре, а для этого нужна легкая транспортная доступность", – рассказал депутат.

Часть вопросов была решена сразу же, некоторые потребуют большего времени и серьезных финансовых ресурсов – по ним будут составлены поручения депутатам и рекомендации профильным министерствам.

"Мы приезжаем не только посмотреть и изучить проблемы. Важна и обратная связь. Мы хотим понять, какие из краевых и федеральных программ успешно работают, как реализуются законы на территории конкретной территории. Опыт Алтайского района может помочь другим муниципалитетам края развивать свой потенциал в сфере туризма, АПК, строительства и ЖКХ и других направлениях. Наша задача – транслировать этот опыт другим районам и городам края", – добавил Александр Романенко.

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.06.2019 08:16
krash

Что они могли увидеть? Свежеположенный асфальт, подкрашенную зеленую траву, проинструктированных работников, которым указали что и как нужно говорить, иначе уволят, и т.д. все как обычно - показуха.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:30
Два клика до банка: какую выгоду дают клиентам АО "Альфа-Банк" новые технологии 0
08:17
Шик и блеск: как выбрать плитку для любимой ванной. Инфографика 0
08:11
Что увидели депутаты АКЗС во время выезда в Алтайский район 1
08:02
Крупное рыбоперерабатывающее предприятие ищет сотрудников 0
07:50
Точное число алтайских туристов в Грузии назвать невозможно – эксперты 0
07:33
Как санавиация спасает жизни: три истории алтайских пациентов 1
07:31
"Гиги за мозги": "Билайн" дарит дополнительный трафик за чтение книг 0
07:19
Протекает крыша и рушится фасад: как в Барнауле достраивают Художественный музей 5
07:02
"Молодым семьям" наконец-то разрешили приобретать "долевки" 0
07:01
Концентрация технических новинок: в Барнауле открылся новый гипермаркет 0
06:48
Элитную дизайнерскую квартиру у леса продают в Барнауле за 15,5 млн рублей 0
06:32
Не торты, а произведения искусства: съедобные шедевры от пекаря из Калининграда 0
06:17
Жара начинается: погода начнет меняться в Алтайском крае 25 июня 0
06:01
Алтайский край вошел в десятку регионов с самой недоступной ипотекой 0
05:56
Наказание за демонстрацию нацистской символики в учебных целях могут отменить 0
04:53
Ученые нашли связь между музыкой, математикой и хорошей учебой 0
03:33
Ученые выяснили, как комары выбирают "жертв" для укуса 0
02:03
ЦБ не исключил возможность падения цен на нефть до $20 за баррель 1
01:14
Ученые нашли обезьян, использующих орудия труда тысячи лет 0
00:53
Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка в Китае 0
23:43
Опубликовано видео схода мощного селя на Красной Поляне в Сочи 0
23:27
Глава Ингушетии Евкуров объявил об уходе в отставку 0
22:53
Путин подписал указ о развитии госслужбы через улучшение системы оплаты труда 1
22:39
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем 0
22:15
Слепаков объяснил "тупым" скандальную шутку о зарплате врачей 0
21:44
Житель Алтая выдумал показания, чтобы помочь товарищу на следствии и в суде 0
21:23
Суд прекратил дело против блогера BadComedian 0
21:01
Депутат Госдумы от Алтайского края на своем "Лексусе" сбил мотоциклиста в Москве 1
20:52
Внешние признаки онкологии назвали медики 0
20:32
Двое жителей Алтая с ножом полезли в чужой дом, чтобы выбить долг с инвалида 0
20:11
Медведь откусил руку пьяному омичу, решившему покормить зверя 0
19:59
Родители выпускников из Лесосибирска "очень дико" перепели "Ленинград" 1
19:46
Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитики 5
19:08
Коротко о главном: страсти по Грузии, нашествие комаров и ожидание жары +35
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 июня
18:45
Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года 4
18:01
Минприроды Алтайского края прокомментировало проверку Рослесхоза 0
17:52
Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом 3
17:34
ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил "Росконтроль" 0
17:22
Чибис уволил замгубернатора по медицине после проверки "хороших" зарплат врачей 2
17:12
Гражданин Таджикистана идет под суд за надругательство над девочкой на Алтае 0
17:03
СМИ: Сибирское управление Следкома возглавил выпускник АлтГУ Юрий Чистоходов 0
16:49
Способы защиты машины от угона рассказали в Роскачестве 1
16:32
"А за селом синело поле": как прошел фестиваль Рождественского на Алтае 1
16:23
Здесь не опасно: барнаульская туристка о ситуации в Грузии 27
16:04
Сокращение бюджетных мест в вузах опровергли в Госдуме 0
15:58
Грузовик загорелся прямо на дороге в Барнауле 1
15:47
Бывший студент юрфака осужден в Барнауле за незаконное создание юрлица 4
15:21
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов 2
15:03
Названы наиболее доступные для россиян зарубежные курорты 16
14:49
Жара до +35 градусов обрушится на Алтайский край на этой неделе 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.