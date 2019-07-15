Урну с прахом ветерана ВОВ обнаружили в реке Чумыш на Алтае

Крышка урны была разломана, внутрь попала вода, но прах не размыло / Фото: talmenkalife.ru

Страшную находку обнаружил в субботу, 13 июля, в реке Чумыш житель поселка Тальменка, пишет "Тальменская жизнь".

"Отдыхали на берегу, купались. Когда нырнул в очередной раз, почувствовал, что задел руками какой-то странный предмет, явно искусственного происхождения. Дернул на себя, предмет поддался и я вытащил его из воды. Уже на берегу стало ясно, что это за находка", — рассказал мужчина.

Отдыхающие были шокированы. Табличка на находке гласила, что прах принадлежит Евгению Федоровичу Доильницыну, который родился 23.01.1918 года, а умер в ноябре 2018 года.

"Крышка урны была разломана, внутрь попала вода, но прах не размыло. Мы тут же принялись звонить в разные службы. Сначала возникло ощущение, что от нас просто отмахиваются, в дежурной части стали говорить, что такими вопросами не занимаются. Но потом все-таки приехала машина "дежурки", и урну забрали", — рассказала очевидица.

Евгений Федорович Доильницын родился в деревне Сорокино Алтайского края. С начала войны — рядовой, командир орудия; сержант, помощник командира взвода 37-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона малокалиберной зенитной артиллерии 37 танковой дивизии (Юго-Западный фронт). В июле получил первое ранение. С сентября 1941 г. — помощник командира взвода 317-го зенитного артиллерийского полка (Юго-Западный, Воронежский фронты); далее — в 86-м гвардейском отдельном артиллерийском противотанковом истребительном дивизионе при 3-й гвардейской танковой армии (Воронежский, Брянский, 1 Украинский фронты). Участвовал в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 г. получил тяжелое ранение, лечился в военном госпитале 5900 (г. Рассказово Тамбовской обл.). С апреля 1944 г. — лейтенант, командир взвода управления дивизиона 111-й зенитной артиллерийской бригады; помощник командира батареи радарной установки (Ленинградский фронт). Апрель 1945 — август 1946 гг. — помощник командира батареи радарной установки (Дальний Восток, Дальневовсточный фронт). В сентябре 1946 г. уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. Награды: орден Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медали "За оборону Киева", "За победу над Германией", "За победу над Японией", "Ветеран труда".