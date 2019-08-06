Серия взрывов на складе боеприпасов в воинской части Красноярского края произошла 5 августа около пяти часов дня. Взрыв был такой силы, что вынес окна и двери в домах в деревнях, расположенных недалеко от складов. Спасатели эвакуировали жителей четырех населенных пунктов Ачинского района. На данный момент известно о 12 пострадавших. Двое из них доставлены санавиацией в больницу в Красноярске, – сообщает ТАСС. На всей территории района действует режим ЧС.

В настоящий момент взрывы на складе продолжаются, но их интенсивность уменьшилась, об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Возвращение населения к местам проживания остается не безопасным.