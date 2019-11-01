Заиграл новыми красками: Старый базар начал радовать барнаульцев светодиодной подсветкой

Реставрация здания Центрального рынка в Барнауле постепенно подходит к концу. На территории уже убрали строительный забор, а на самом здании появилась мигающая светодиодная подсветка. Как ранее писал amic.ru, обновленный Старый базар должен заработать уже в начале декабря этого года. Планируется, что первый этаж будут занимать кафе и магазины, а второй – классический рынок.
Кроме этого, на территории были установлены новые торговые павильоны взамен старых.
Напомним, реконструкция Старого базара началась в 2017 году, когда у здания сменился собственник. Новый владелец сохранил основу проекта, заменив ветхие конструкции, обновив его инженерию, интерьер и фасады.
Комментарии
фу! цыганщина!
ой мы такие радые!!!!
мдя... блок управления с смой дешевой китайской гирлянды и несколько БЕЛЫХ светодиодных фонариков... шел 21-ый век... даже на РГБ-светодиоды денег жалко и более-менее приличное управление на ардуино некому спаять? позорища!
Уровень веселья - Барнаул.
сколько миллионов потратили на диодную ленточку?
Да ладно. Вечером там очень даже ничего всё это светится. И толпы народа, если хорошая погода. Мост с набережной вообще красота.
По ходу пишут те, кто видел только картинки.
А перила у рынка из трубок на шурупах? Раньше вроде на втором этаже ограждение было капитальное
"Да ладно. Вечером там очень даже ничего всё это светится. И толпы народа....."
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Ну да, судя по первому фото пройти негде, только боком!
1.11.2019 13:56
Дядька
Это утреннее фото. Мог бы и сам догадаться.
Туда толпы валят к чуркам, в сухофруктовый киоск, за насваем...
Интересненько ))) А как вы это определили? Что утреннее, а понял... ваша собачка по утрам в красном чепчике, а по вечерам в синем. Прошу прощения- попутал, и да! Народу много, не два чела, а два и блошка!!! )))))))))))