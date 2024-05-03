Такой день. Новые автобусы на линии и завершение отопительного сезона в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 3 мая

03 мая 2024, 23:59, ИА Амител

Закат у океана / Фото: unsplash.com

В Барнауле трамваи и троллейбусы отвезут до дома жителей города в пасхальную ночь. Проезд будет платным – возить барнаульцев будут четыре трамвая и два троллейбуса.

В Барнауле новые автобусы 6 мая выйдут на маршрут № 1, а для запуска маршрута № 10 необходимо доукомплектовать штат водителей. Об этом сообщил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Девятиэтажный ЖК, фасады которого выполнены сплошь из стекла, возводят на ул. Партизанской, 21а (пересечение с пер. Некрасова). Дом на 99 квартир еще в 2017 году начала строить компания "Ковчег". Инвестор огородил территорию, подготовил котлован, привез строительные материалы, однако затем стройку заморозили. В 2019-м фирму признали банкротом.

Завершение отопительного сезона в Барнауле запланировано на вторник, 7 мая. Впрочем, окончательное решение по дате завершения отопительного сезона будет принято исходя из реальных погодных условий.