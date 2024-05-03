А также советы по эксплуатации

03 мая 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JuGwV

Строительные леса / Фото: valentinlacoste on Freepik

От строительных лесов и того, насколько правильно они подобраны, зависит качество и скорость выполнения работ, а также их безопасность. Такой тип профессионального оборудования отличается по ряду параметров. Рассказываем, как выбрать и грамотно купить леса строительные.

Критерии выбора

Чаще всего с помощью строительных лесов делают кирпичную кладку и отделочные работы. На что обратить внимание при выборе:

максимальная высота подъема;

максимальная нагрузка на настил. Выбор напрямую зависит от того, какие работы планируется осуществлять с помощью лесов;

рекомендуемая производителем область применения;

диаметр и толщина стенок трубы;

общий вес;

стоимость.

О выборе типа лесов

По видам леса делятся на рамные, хомутовые, клиновые, чашечные и штыревые. Наиболее распространены первые два вида.

Рамные леса отличает простота конструкции, небольшой собственный вес и невысокая цена. Собирать и разбирать леса такого типа максимально просто. Благодаря конструкции, предусматривающей наличие рам с лестницами, рабочим удобно подниматься на высоту и спускаться. Чаще всего их используют для проведения работ на прямых фасадах зданий. К минусам можно отнести ограниченную грузоподъемность.

На фасадах сложных форм удобнее использовать хомутовые леса. За счет дополнительных составных элементов обеспечивается максимальная устойчивость конструкции и ее многозадачность. Хомутовые леса достаточно компактны, сборка отличается простотой, при этом их можно собирать в любой конфигурации, без труда регулируя высоту яруса и угол поворота.

Клиновые леса имеют четкие рамки – шаг яруса может быть от 0,5 до 2 метров, а угол поворота ограничен числом отверстий под клинья. Их плюс – высокая поверхностная нагрузка, небольшой вес и простота соединения элементов.

Штыревые леса также имеют высокую поверхностную нагрузку и хорошую устойчивость. Однако использование большого количества металлических труб делает вес и цену такой конструкции достаточно высокими.

Подобрать подходящие строительные леса можно на сайте https://www.inolta.by/. Компания "Инолта" занимается реализацией различных видов строительного оборудования, а также складской и грузоподъемной техники в Минске (с доставкой по всей РБ). Специалисты готовы помочь с выбором необходимого товара.

ООО "Инолта"

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