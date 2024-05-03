Часть улицы в центре Барнаула перекроют до 8 мая из-за съемок фильма

При этом пропускать граждан, проживающих либо работающих в зоне частичного ограничения, будут

03 мая 2024, 20:03, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

Участок улицы Димитрова в Барнауле перекроют в связи со съемками художественного фильма. Как сообщает пресс-центр мэрии, речь идет о дороге в районе дома № 130.

Перекрывать проезд будут с 4 по 8 мая с 05:30 до 20:00. При этом пропускать граждан, проживающих либо работающих в зоне частичного ограничения, будут.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанном участке, соблюдать требования сотрудников ГИБДД, дорожных знаков и правил дорожного движения.