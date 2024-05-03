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Часть улицы в центре Барнаула перекроют до 8 мая из-за съемок фильма

При этом пропускать граждан, проживающих либо работающих в зоне частичного ограничения, будут

03 мая 2024, 20:03, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

Участок улицы Димитрова в Барнауле перекроют в связи со съемками художественного фильма. Как сообщает пресс-центр мэрии, речь идет о дороге в районе дома № 130.

Перекрывать проезд будут с 4 по 8 мая с 05:30 до 20:00. При этом пропускать граждан, проживающих либо работающих в зоне частичного ограничения, будут.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанном участке, соблюдать требования сотрудников ГИБДД, дорожных знаков и правил дорожного движения.

Барнаул Дороги

Комментарии 2

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Алексей

22:20:50 03-05-2024

Что за фильм, кто снимает, про что в конце концов?, закладку бомбы не делают??

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Гость

07:22:38 04-05-2024

С 5-ти утра уже начали работать. Место для съёмок удобное - возле дверей 3-го подъезда, которая закрыта из-за ремонта. Жильцы с другого хода домой заходят, никто киношникам не мешает.

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