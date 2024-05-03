Часть улицы в центре Барнаула перекроют до 8 мая из-за съемок фильма
При этом пропускать граждан, проживающих либо работающих в зоне частичного ограничения, будут
03 мая 2024, 20:03, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
Участок улицы Димитрова в Барнауле перекроют в связи со съемками художественного фильма. Как сообщает пресс-центр мэрии, речь идет о дороге в районе дома № 130.
Перекрывать проезд будут с 4 по 8 мая с 05:30 до 20:00. При этом пропускать граждан, проживающих либо работающих в зоне частичного ограничения, будут.
Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанном участке, соблюдать требования сотрудников ГИБДД, дорожных знаков и правил дорожного движения.
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Что за фильм, кто снимает, про что в конце концов?, закладку бомбы не делают??
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С 5-ти утра уже начали работать. Место для съёмок удобное - возле дверей 3-го подъезда, которая закрыта из-за ремонта. Жильцы с другого хода домой заходят, никто киношникам не мешает.