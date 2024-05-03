Рассказываем о преимуществах такой техники

03 мая 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KYYi7

Штабелер. Техника для склада / Фото: freepik

Штабелеры – один из видов складской техники, предназначенной для работы с паллетированными грузами. Чаще всего используется на складах, в магазинах и гипермаркетах. И у них много преимуществ.

Функциональность

Высокая производительность и функциональность – одно из основных преимуществ штабелера. Грузоподъемность такого вида оборудования достигает 2 тонн, высота подъема составляет до 6 метров (отдельные модели способны поднимать грузы на 10-12 метров). Техника существенно облегчает труд людей и улучшает эффективность работы производственного, складского или любого другого помещения. Безопасность сотрудников при этом остается на высоком уровне.

Компактность и маневренность

Штабелер позволяет решать поставленные задачи как в просторном, так и в небольшом помещении с узкими проходами. Оборудование ценится за компактность, небольшой вес и маневренность, а также простую управляемость.

Простой уход и эксплуатация

Освоить навык управления штабелером может практически каждый. Права, чтобы эксплуатировать технику, не требуются. Запчасти доступны, нет сложных деталей и механизмов, что существенно облегчает техническое обслуживание и ремонт.

Доступная цена

Приобрести штабелер для склада или магазина можно по доступной цене, которая быстро окупается за счет повышения эффективности работ. Электрические модели чуть дороже гидравлических, также при необходимости можно отдать предпочтение среднему по стоимости полуэлектрическому типу оборудования. При выборе важно учитывать требования к автономности штабелера, поскольку электрические нуждаются в подзарядке через 8-12 часов работы.

Широкий модельный ряд

Большой выбор модификаций оборудования позволяет легко подобрать вариант под конкретные задачи. Например, для большого склада или гипермаркета подойдут электроштабелеры, для среднего по размеру грузопотока помещения – самоходные ведомые модели, а для решения самых простых задач – ручные гидравлические штабелеры. Существуют специальные узкие модели, оборудование с вилами для бочек и т.д. Большой выбор моделей доступен на сайте https://shtabelery-ekb.ru/. Здесь можно подобрать любое по сложности оборудование с доставкой по вашему адресу. Отдавайте предпочтение проверенным производителям с хорошей репутацией – от надежности штабелера зависит эффективность работы склада и безопасность людей.

ООО "Фикси"

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