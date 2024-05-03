Председателя комиссии при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ*
Противозаконные посты он опубликовал в своем Telegram-канале еще в 2022 году
03 мая 2024, 20:40, ИА Амител
Телеграм-канал "Морозов ДА"
Председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме ФС РФ Данилу Морозова арестовали за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, 22-летнего студента Высшей школы экономики наказали за демонстрацию запрещенной символики. Противозаконные посты он опубликовал в своем Telegram-канале еще в 2022 году.
В результате Морозова отправили в СИЗО на 15 суток, а также обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
09:47:37 04-05-2024
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