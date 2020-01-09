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Соловьев объяснил, почему Трамп не развязал войну с Ираном

, ИА "Амител"
Телеведущий считает, что президент США "бизнесмен, а не воин"
Владимир Соловьев / Фото: politobzor.net

Владимир Соловьев / Фото: politobzor.net

Известный российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам на территории Ирака.

Президент США отказался решать конфликт силовым путем, объявив 8 января о подготовке пакета экономических санкций против иранского государства.

"Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению предпочитает удавку экономических санкций, – объяснил такое решение телеведущий в своем telegram-канале. – Санкции воспринимает как метод ведения войны. Трамп гораздо менее эмоционален, чем может показаться, и крайне прагматичен".

Соловьев выразил уверенность, что лидер Соединенных Штатов в своих решениях руководствуется скорее национальными интересами, нежели принципами. В подтверждение своей позиции журналист привел в пример схожие действия во время напряженной политической обстановки в отношениях с КНДР.

"Вот уже второй кризис (первый корейский) Трамп действует по схожему, но не идентичному сценарию, – написал Соловьев. – Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется , что удар неминуем и... заход на новые санкции".

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб 2 января при ракетных ударах американских беспилотников по аэропорту Багдада. Он руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную разведку, а также за проведение спецопераций за пределами Ирана.

Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс". "Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани – главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", – заявили американские военные.

В ответ Иран 8 января нанес не менее 10 ракетных ударов по двум военным базам США на территории Ирака. Президент Соединенных Штатов подтвердил, что благодаря своевременному оповещению обошлось без человеческих жертв.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 07:38
911tm

А был ли мальчик?
Похоже на постановку, как немцы с поляками в 1939...
Где были комплексы "Пэтриот", почему об их работе ничего не слышно в этот раз?

9.01.2020 07:43
- гость -

Потому что у Ирана всяких разных ракет, что фантиков.

9.01.2020 08:18
- гость -

Смешно. Военные эксперты США определили, что Иран использовал для атаки старые ракеты, которые уже не находились в обслуживании.

9.01.2020 08:29
- гость -

Итальяшка прям во всём разбраца! Каку тему не падыми-афицер тут как тут.

9.01.2020 08:37
- гость -

судя по последним новостям, иранцы намеренно били мимо пустых американских баз. И зачем-то вальнули боинг.. Странные ребята...

9.01.2020 08:49
- гость -


9.01.2020 08:29
- гость -


Простите великодушно, а что, вы, тут делаете, если не в чем не разбираетесь? Или еще не успели прочитать правильное мнение, но поторопились отметиться?

9.01.2020 08:54
- гость -

Без соловьиного помета никак!

9.01.2020 09:17
- гость -

Есть прямая инфа, что Иран намеренно так «ответил».
Во-первых, время: ровно в час двадцать ночи, как и время убийства Сулеймани.
Оно, конечно, символично и все такое, но если бы стреляли по базе днём, то явно жертв могло быть больше.
Второе, перед обстрелом Иран проинформировал Ирак об ударе. Иракские чиновники сообщили амерам. Амеры заблаговременно увели всех с той части базы.
В итоге: и Иран какбэ ответил, и США какбэ не пострадали.
Дальше будут санкции, торговля по условиям и достижение договоренностей. Все как и с КНДР и Китаем.

По поводу же самого решения Трампа об атаке, есть большая статья в Вашингтон Пост, на инопрессе можно прочитать, кому интересно.

По факту: продолжается конфликт США со всем миром, Трамп позволяет себе диктовать всем остальным странам свои желания, он прямо указал России не помогать Ирану, Китаю не покупать иранскую нефть (которая нужна Китаю и на которую он тратит десятки миллиардов долларов), а Европе не соблюдать ядерную сделку с Ираном, которую ЕС заключил в качестве стороны-гаранта)
Ирак устами своего парламента требует вывода американских войск, Трамп отвечает отказом, эт

9.01.2020 09:29
8:49

вам и вашым Кумирам нужно у Бога прощенья просить, и чуток попозже у военного трибунала!

9.01.2020 09:34
- гость -


9.01.2020 09:29
8:49


А по существу заданного вопроса вам есть что выдавить из себя? Или только на глупые речевки про чьих то кумиров способны? Постарайтесь отойти от длительного запоя и выдать именно свое мнение насчет возможности или невозможности войны.

9.01.2020 10:09
- гость -

9.01.2020 08:54
- гость -
Ай маладца!Свежо так и искрометненько!Вот умище то,надо же додуматься до такого выражения!Ничего подобного в жизни не слышал.Я в восторге!(((

9.01.2020 10:10
- гость -

Толстосумы понимают что мировая война последняя.

9.01.2020 10:10
- гость -

9.01.2020 09:29
А Вы из небесной канцелярии,или из секретариата трибунала?

9.01.2020 11:23
- гость -

Некоторые даже слушают его, судя по комментариям. Мерзкая личность как и манера общения. А вообще его слушать это как слушать Путинские пресс конференции, только он иногда говорит "представься тв*рь!" Каждому свое конечно.

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