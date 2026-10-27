Одна из главных особенностей программы — государственное финансирование расходов на газификацию

27 октября 2026, 17:24, ИА Амител

Газификация / Фото: Минстрой Алтайского края

В Барнауле 23 частных дома уже подключили к природному газу по федеральному проекту "Чистый воздух". До 1 декабря власти рассчитывают обеспечить газоснабжением все 100 домовладений, включенных в программу на 2026 год. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации города.

Программа предусматривает постепенный отказ от угольного и дровяного отопления в частном секторе краевой столицы. На ближайшие пять лет запланирована газификация 1495 домовладений. Работы будут проводить с 2026 по 2030 год, причем первую сотню домов намерены подключить уже в текущем году.

По информации городских властей, сейчас монтаж оборудования и другие необходимые мероприятия полностью выполнены на 72 домовладениях. Еще по 28 адресам специалисты продолжают работы. При этом фактическая подача природного газа организована пока в 23 дома.

В этом году переводом домовладений на новый вид отопления занимаются две подрядные организации — "Алтайстройпроект" и "Алтайгазинвестстрой". Их представители рассказали о ходе выполнения работ на совещании в городской администрации.

Одна из главных особенностей программы — государственное финансирование расходов на газификацию. На каждый частный дом предусмотрено до 250 тысяч рублей. Эти средства можно использовать для прокладки газопровода от границы земельного участка до газового котла, а также для установки внутридомового газового оборудования.

При этом программа доступна не всем владельцам частных домов. Главное условие участия — использование угля или дров для отопления жилья. Именно такие домовладения планируют переводить на природный газ в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

Собственники недвижимости с центральным отоплением, электрическими котлами и другими альтернативными источниками тепла воспользоваться этой мерой поддержки не смогут. Ограничение связано с условиями самой программы, ориентированной на замену угольного и дровяного отопления.

Отдельный вопрос — начало подачи газа после завершения работ. Как пояснили в администрации, установка оборудования подрядчиком еще не означает, что собственник может сразу приступить к его использованию. Для дальнейшего подключения необходимо заключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа.

Порядок действий жителей после завершения монтажа стал одной из тем совещания, которое провел заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В обсуждении участвовали представители городских комитетов, районных администраций, краевого Минстроя и организаций, выполняющих газификацию.

По итогам представленных подрядчиками данных городские власти сохраняют план завершить подключение домов, предусмотренных программой на 2026 год, до 1 декабря.

В дальнейшем работа продолжится: всего за период с 2026 по 2030 год в Барнауле намерены перевести на природный газ 1495 частных домов, которые сейчас отапливаются углем или дровами.