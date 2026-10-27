Полученные средства горожанка начала переводить по реквизитам, которые ей сообщали злоумышленники

27 октября 2026, 17:19, ИА Амител

Мошенники, рассылка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Горно-Алтайске 40-летняя женщина стала жертвой мошенников, предложивших ей заработать на инвестициях. Поверив обещаниям лжеброкеров, горожанка оформила кредитные карты и убедила супруга взять крупный заем. В результате злоумышленники выманили у нее 1 900 810 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

История началась в июле 2026 года, когда женщина, ранее уже имевшая опыт инвестирования, решила попробовать новую торговую платформу. Для регистрации и получения доступа к ней она перечислила так называемому брокеру 21,7 тысячи рублей.

Позднее с горожанкой через специальную программу связался неизвестный, представившийся биржевым аналитиком. Он предложил сопровождать ее сделки, помогать с получением прибыли и выводом заработанных средств. Женщина согласилась работать под руководством незнакомца.

Через некоторое время мошенник убедил потерпевшую, что для увеличения доходов необходимо вложить дополнительные деньги. По его рекомендации она оформила несколько кредитных карт на общую сумму более 250 тысяч рублей. На этом женщина не остановилась и уговорила мужа взять кредит на 1,2 миллиона рублей.

Полученные средства горожанка начала переводить по реквизитам, которые ей сообщали злоумышленники. Всего она совершила семь крупных переводов на общую сумму 1 900 810 рублей.

Проблемы возникли, когда женщина обнаружила, что больше не может войти в личный кабинет инвестиционной платформы. Доступ к счету, на котором якобы находились вложенные деньги, также оказался заблокирован. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.