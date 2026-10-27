Вся неустойчивая погода сосредоточилась в Сибири, отметили в Гидрометцентре

27 октября 2026, 17:16, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

В западных и южных регионах Сибири с 27 по 29 октября прогнозируются осадки, в отдельных районах гололедные явления, в горных районах юга Сибири местами ветер с порывами до 17–22 м/с. Об этом говорится в обзоре Гидрометцентра РФ атмосферных процессов и наиболее важных явлений погоды.

"Серия североатлантических циклонов и фронтальных волн перемещается через Ямал в юго-восточном направлении <...> На севере и северо-востоке Сибири, с усилением влияния арктического антициклона, установится сухая морозная погода с температурой воздуха на 3–8° ниже средних климатических показателей", — говорится в обзоре.

Сибирский циклон через юг восточной Сибири перемещается к верховьям Амура.

"Пока на европейской территории России прочно обосновался антициклон, вся неустойчивая погода сосредоточилась в Сибири. 28–29 октября в горах Хакасии сильный снег, ветер 17–22 м/с. 28 октября в южных муниципальных округах Красноярского края сильные осадки — дождь, снег, мокрый снег", — говорится в видеопрогнозе.

На юге Сибири в предстоящие дни показатели ожидаются близкие к норме. Днем в Новосибирске +5 градусов.

В Алтайском крае, по данным регионального гидрометцентра, с 27 по 29 октября днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы 14 м/с.