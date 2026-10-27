В Госдуме объяснили, как хотят защитить людей от ошибок алгоритмов

27 октября 2026, 17:30, ИА Амител

ИИ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутаты Госдумы рассмотрят законодательные аспекты использования роботизированных систем с искусственным интеллектом (ИИ) и регулирование рынка ИИ-агентов, сообщил глава комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин. Его слова передает ТАСС.

"Есть несколько вещей, регулированием которых нужно заняться. Первое — проявление искусственного интеллекта в физическом мире. Надо понимать, как мы будем от этого страховаться, кто будет нести ответственность. То есть это целый блок норм", — сказал Сидякин журналистам на полях XII Международного парламентского форума БРИКС.

Депутат подчеркнул, что речь идет о роботах, способных передвигаться по улицам и летать, и что они могут представлять опасность для здоровья людей.

Сидякин также отметил необходимость регулирования рынка ИИ-агентов. Эти системы могут принимать решения без участия человека, что в случае сбоев может привести к серьезным последствиям глобального масштаба. По мнению парламентария, важно определить, кто будет нести ответственность в случае таких инцидентов.

Еще одной важной темой, требующей регулирования, является вопрос об авторском праве на материалы и данные, используемые для обучения ИИ, заключил он.

"Поэтому есть над чем работать. Как сказал Вячеслав Викторович Володин, ИИ для нас и испытание, и возможность", — добавил Сидякин.

Ранее сообщалось, что в России стали чаще создавать цифровые дипфейки с помощью нейросетей.