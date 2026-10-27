Инициатива позволит бойцам претендовать на более высокие должности в органах местной власти

27 октября 2026, 17:10, ИА Амител

Шеврон участника СВО / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Единая Россия" предложила включать военную службу по контракту и службу в Росгвардии в стаж муниципальных служащих. Новые правила должны облегчить участникам СВО поиск работы после возвращения к мирной жизни. Госдума рассмотрит законопроект в ближайшее время.

Что изменится?

Сейчас для высших и ведущих должностей в органах местного самоуправления требуется не менее двух лет стажа.

"Если такого опыта нет, то участник СВО может претендовать только на младшую группу должностей. А это, как правило, обеспечивающий, технический функционал с небольшим окладом. Стаж — это не просто формальность, и не только запись в трудовой книжке, а это и надбавки за выслугу лет, продолжительность отпуска, размер пенсии", — подчеркнула первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном собрании Денис Голобородько считает, что умение военных принимать решения и брать на себя ответственность особенно важны для местной власти, которая напрямую работает с жителями.

Депутат уверен, что инициатива даст военнослужащим дополнительные гарантии и поможет быстрее адаптироваться к гражданской жизни.

"Наши муниципалитеты смогут привлекать специалистов, а ветераны — чувствовать, что их опыт и ответственность востребованы в родном регионе, городе или селе — дома, рядом с родными и близкими", — сказал Денис Голобородько.

Денис Голобородько (на фото слева) / Фото: пресс-служба "Единой России"

Как уже помогают участникам СВО на Алтае?

Поддержка бойцов и их семей остается одним из приоритетов правительства Алтайского края и регионального отделения "Единой России".

При содействии партии в регионе действует проект "СВОй бизнес" для ветеранов боевых действий. Кроме того, недавно обучение завершили слушатели первого потока губернаторской кадровой программы "Алтай — земля Героев".