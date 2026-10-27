"Единая Россия" предложила учесть военный стаж участников СВО для работы в муниципалитетах
Инициатива позволит бойцам претендовать на более высокие должности в органах местной власти
27 октября 2026, 17:10, ИА Амител
"Единая Россия" предложила включать военную службу по контракту и службу в Росгвардии в стаж муниципальных служащих. Новые правила должны облегчить участникам СВО поиск работы после возвращения к мирной жизни. Госдума рассмотрит законопроект в ближайшее время.
Что изменится?
Сейчас для высших и ведущих должностей в органах местного самоуправления требуется не менее двух лет стажа.
"Если такого опыта нет, то участник СВО может претендовать только на младшую группу должностей. А это, как правило, обеспечивающий, технический функционал с небольшим окладом. Стаж — это не просто формальность, и не только запись в трудовой книжке, а это и надбавки за выслугу лет, продолжительность отпуска, размер пенсии", — подчеркнула первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.
Депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном собрании Денис Голобородько считает, что умение военных принимать решения и брать на себя ответственность особенно важны для местной власти, которая напрямую работает с жителями.
Депутат уверен, что инициатива даст военнослужащим дополнительные гарантии и поможет быстрее адаптироваться к гражданской жизни.
"Наши муниципалитеты смогут привлекать специалистов, а ветераны — чувствовать, что их опыт и ответственность востребованы в родном регионе, городе или селе — дома, рядом с родными и близкими", — сказал Денис Голобородько.
Как уже помогают участникам СВО на Алтае?
Поддержка бойцов и их семей остается одним из приоритетов правительства Алтайского края и регионального отделения "Единой России".
При содействии партии в регионе действует проект "СВОй бизнес" для ветеранов боевых действий. Кроме того, недавно обучение завершили слушатели первого потока губернаторской кадровой программы "Алтай — земля Героев".
21:40:29 27-10-2026
И много их ? По официальным данным ЦИК (председатель Элла Памфилова), в Госдуму IX созыва избрано 46 участников и ветеранов СВО — это более 10% от 450 мандатов: 41 от «Единой России», 3 от ЛДПР, 1 от «Справедливой России» и 1 самовыдвиженец.
07:50:43 28-10-2026
Кесарю - кесарево. Или кухарка тоже может страной управлять? Чтобы занимать соответствующие должности надо иметь образование профильное, знания, умение работать в коллективе, стаж работы на должностях с базового уровня и до руководителя. И вопрос тогда возникает - а кого, зачем и куда готовят и выпускают ВУЗы???
09:45:56 28-10-2026
Гость (07:50:43 28-10-2026) Кесарю - кесарево. Или кухарка тоже может страной управлять?...
У нас страной управляют бывшие спортсмены, певцы, космонавты, священники, чекисты, то есть сплошняком образованные и высококвалифицированные кадры
10:03:50 28-10-2026
У вернувшихся оттуда другое мышление,они пережили перестройку в головах.