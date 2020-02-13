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Facebook и Twitter оштрафовали на 8 млн рублей по иску Роскомнадзора

, ИА "Амител"
Компании проигнорировали требование перенести свои серверы в Россию
Фото: news2world.net

Фото: news2world.net

Мировой суд Таганского района Москвы вынес решения по административным делам в отношении социальных сетей Facebook и Twitter, сообщает "Российская газета".

Нарекания вызвал отказ руководства компании на требование Роскомнадзора локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории РФ. Ранее было определено, что такая информация должна храниться только на территории России.

В ответе компаний не было сведений о переносе серверов в Россию и сроках реализации требуемой меры, поэтому в отношении компаний составили дело по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений").

Их признали виновными и приговорили каждую выплатить по 4 миллиона рублей штрафа. Если Facebook и Twitter продолжат игнорировать требования законодательства РФ, то им грозит блокировка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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