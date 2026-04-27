В МВД рассказали, в каких случаях россияне обязаны заменить водительские права
За езду с просроченным удостоверением грозит штраф до 15 тысяч рублей
27 апреля 2026, 13:01, ИА Амител
Пресс‑центр МВД России в ответ на запрос ТАСС разъяснил, в каких случаях водитель в РФ обязан заменить водительское удостоверение и какие последствия ждут тех, кто проигнорирует это требование.
Согласно информации ведомства, замена прав обязательна, когда истек срок действия удостоверения, изменились персональные данные владельца, документ пришел в негодность (из‑за износа, повреждения и т. п.) — если из‑за этого невозможно визуально определить сведения, указанные в нем.
Также в случае если права утеряны или украдены, выявлены изменения в состоянии здоровья водителя, в том числе ранее не зафиксированные медицинские показания, влияющие на возможность управлять транспортным средством.
В МВД подчеркнули, что езда с просроченным водительским удостоверением влечет административную ответственность.
По пункту 1 статьи 12.7 КоАП РФ, управление транспортным средством без действующего права на вождение (кроме случаев учебной езды) грозит водителю штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, автомобиль нарушителя могут отправить на специализированную стоянку, а самого водителя — отстранить от управления.
При этом в ведомстве уточнили важный нюанс: если гражданин не управлял транспортным средством после истечения срока действия удостоверения, никакой ответственности он не несет. Ранее сообщалось, что в России расширят список причин для лишения водительских прав.
Пора уже реестровую модель вводить повсеместно. Оравы бюрократии содержим и носим кипы пластика с бумагой.