Весна продолжается. Голый неадекват устроил забег по двору в Барнауле. Видео

Голый мужчина устроил дебош во дворе дома по адресу Южный Власихинский проезд, 30, в Барнауле. Кадрами с места инцидента с amic.ru поделились читатели.

По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии, бегал, падал, кричал, а затем прыгнул на одного из прибывших охранников.

О дальнейшей судьбе дебошира ничего неизвестно.