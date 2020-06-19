Минтранс призвал жителей Барнаула присылать фото с плохими дорогами

Министерство транспорта Алтайского края призвало жителей Барнаула присылать фотографии, на которых можно увидеть недочет или дефекты, появившиеся со временем после проведения капитального ремонта улицы по проекту "БКАД". Как сообщили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы специальная комиссия проверила работу подрядных организаций.

Уже на днях участники рабочий группы "БКАД" проверят, как дороги пережили зиму, какие дефекты на них обнаружены.

В 2020 году в Барнауле на ремонт дороги будет направлено более миллиарда рублей. В столице края приведут в порядок 38 дорог общей протяженностью 38,4 километра. Также в Барнауле начнут строить сразу несколько новых автомагистралей. Все о дорожном ремонте в этом году – в нашей инфографике.