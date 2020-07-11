Пьяный житель Барнаула посреди ночи проник в чужой дом, чтобы поспать

45-летнего жителя Барнаула обвиняют в незаконном проникновении в жилище, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте 2020 года в одном из сел Калманского района. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый посреди ночи решил зайти к местному жителю. Увидев, что свет в доме не горит, злоумышленник разбил стекло и проник внутрь дома, где пробыл некоторое время.
Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, пояснив, что сделал это, потому что хотел поспать. Тем не менее, уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направили в суд для рассмотрения по существу.
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