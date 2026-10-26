Простой узнаваемый символ должен быть в аэропортах, на вокзалах и в метро, а персонал — знать алгоритм помощи

26 октября 2026, 10:01, ИА Амител

Ж/д вокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

На транспортных объектах могут появиться единые знаки для потерявшихся детей — с такой инициативой выступил Общественный совет при Минтрансе России. Об этом РИА Новости рассказала член комиссии совета по развитию пассажирских перевозок и автор предложения Кира Доросева.

Идея прозвучала на заседании Комиссии по семейноцентричности Общественного совета при Минтрансе. Доросева отметила, что сейчас на разных транспортных объектах нет единого подхода к обозначению мест, куда следует обращаться потерявшимся детям.

Где‑то используют узнаваемые символы — например, персонажа "Метрошу" в Московском метрополитене, где‑то размещают текстовые баннеры с инструкциями, а в некоторых местах подобной информации нет вообще.

Из‑за такой разрозненности у детей и взрослых нет универсального визуального ориентира: в одном месте нужно искать определенный знак, в другом — читать объявление, а в третьем непонятно, куда обращаться. По мнению эксперта, ребенку необходим простой и легко узнаваемый символ: родители смогут заранее показать его ребенку и объяснить, к кому стоит обратиться — например, к сотруднику в форме или в пункт помощи.

Ключевое условие, подчеркивает Доросева, — знак должен быть хорошо заметным и использоваться единообразно во всех транспортных объектах: в аэропортах, на вокзалах, в метро и так далее. При этом персонал должен четко знать алгоритм действий при обращении ребенка.

В перспективе практику можно распространить и на другие места массового скопления людей — торговые центры, стадионы, концертные площадки, туристические достопримечательности и оживленные улицы, добавила Доросева.