На вокзалах России могут появиться единые знаки для потерявшихся детей
Простой узнаваемый символ должен быть в аэропортах, на вокзалах и в метро, а персонал — знать алгоритм помощи
26 октября 2026, 10:01, ИА Амител
На транспортных объектах могут появиться единые знаки для потерявшихся детей — с такой инициативой выступил Общественный совет при Минтрансе России. Об этом РИА Новости рассказала член комиссии совета по развитию пассажирских перевозок и автор предложения Кира Доросева.
Идея прозвучала на заседании Комиссии по семейноцентричности Общественного совета при Минтрансе. Доросева отметила, что сейчас на разных транспортных объектах нет единого подхода к обозначению мест, куда следует обращаться потерявшимся детям.
Где‑то используют узнаваемые символы — например, персонажа "Метрошу" в Московском метрополитене, где‑то размещают текстовые баннеры с инструкциями, а в некоторых местах подобной информации нет вообще.
Из‑за такой разрозненности у детей и взрослых нет универсального визуального ориентира: в одном месте нужно искать определенный знак, в другом — читать объявление, а в третьем непонятно, куда обращаться. По мнению эксперта, ребенку необходим простой и легко узнаваемый символ: родители смогут заранее показать его ребенку и объяснить, к кому стоит обратиться — например, к сотруднику в форме или в пункт помощи.
Ключевое условие, подчеркивает Доросева, — знак должен быть хорошо заметным и использоваться единообразно во всех транспортных объектах: в аэропортах, на вокзалах, в метро и так далее. При этом персонал должен четко знать алгоритм действий при обращении ребенка.
В перспективе практику можно распространить и на другие места массового скопления людей — торговые центры, стадионы, концертные площадки, туристические достопримечательности и оживленные улицы, добавила Доросева.
10:27:52 26-10-2026
Факт потери ребёнка должен автоматически считаться поводом лишить родителей родительских прав за оставление ребёнка в опасности. Не умеют следить за ребёнком - государство об этом позаботится в детском доме.
10:43:56 26-10-2026
Гость (10:27:52 26-10-2026) Факт потери ребёнка должен автоматически считаться поводом л... Совсем дурной? Тебе бы в государственное учреждение, голову полечить. Очень надо.
13:56:54 26-10-2026
Гость (10:27:52 26-10-2026) Факт потери ребёнка должен автоматически считаться поводом л...
Если вы потеряетесь в незнакомом городе или лесу, то предлагаю вас сдать интернат как недееспособного ХД
16:15:17 26-10-2026
все в курсе социальной программы "зеленая точка"? а ей уже меж тем лет 30. мои вот дети знают, спасение в ваших руках, взросляки
03:47:30 27-10-2026
Мне родители объяснили раз и навсегда, и детей своих учил. Где потерялся, там и стой.