Ален Делон пообещал посетить ежегодный фестиваль имени Евдокимова "Земляки"

84-летний французский актер Ален Делон пообещал посетить Алтайский край, чтобы принять участие в ежегодном фестивале имени Михаила Евдокимова "Земляки", сообщает "Комсомольская правда на Алтае".
Все началось с того, что журналистка Светлана Корелова вдохновилась идеей провести международную версию мероприятия "Эхо алтайского фестиваля", чтобы рассказать всем об Алтайском крае, его доброте и щедрости. За десять лет ей удалось организовать праздники в Испании, Италии, Израиле, Германии, Белоруссии, Украине и других странах.
"Удивительно, но везде, в любом уголке нашей планеты я нахожу живой отклик. Люди хотят быть земляками! Мне даже Ален Делон лично дал обещание приехать на Алтай!" – говорит Светлана.
В этом году из-за онлайн-формата география фестиваля значительно расширилась. В нем приняли участие известные российские артисты Регина Дубовицкая, Александр Панкратов-Черный, Денис Майданов, Владимир Кузнецов, а также представители Ирландии, Ливана, Португалии, Индонезии, Франции и других стран.
Сейчас Корелова планирует достроить "всем миром" храм святого Михаила Архистратига в Верх-Обском, о котором мечтал народный артист и губернатор Михаил Евдокимов.
Комментарии
И нафиг он тут нужен? Ковид слышали? старикам по домам. вот и пусть сидит там в своем забугорье, нам и без старых импортных пердунов тут норм.
Если денег дадут, то конечно же приедет. А лучше российский паспорт, квартиру в Москве и должность советника мэра Барнаула.
А есть ли среди вас такие красавцы, каким он был в молодости?
11.08.2020 16:58
- гость -
Это точно, наши нафталиновых собирают.
Ален Делон в 1998 году на пять дней приезжал в Красноярск поддержать Александра Лебедя на выборах в губернаторы.
Ален Делон не пьет одеколон (с)