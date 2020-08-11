Жительница алтайского села пострадала при пожаре

Пожар на территории Первомайского района случился в ночь на 11 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в селе Рассказиха загорелся жилой дом, а вместе с ним и близлежащие постройки.
В ликвидации возгорания задействовали 14 человек и 5 единиц техники. Они потушили огонь на площади 150 квадратных метров.
Во время пожара пострадала 54-летняя хозяйка жилья. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Предварительной причиной пожара называют несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Точный вердикт вынесут по итогам экспертизы.
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