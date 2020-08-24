"Похоже на крокодила". Загадочные следы на песке озадачили жителей Алтайского края

Фото: "Наш город Заринск"
Читательница газеты "Наш город Заринск" поделилась снимками необычных следов, которые, вероятно, принадлежат ползучему существу.
"Сегодня родители были на Чумыше и увидели необычные следы. Мама говорит, что похоже на крокодила, но не дай бог такое", — поделилась подписчица издания.
В комментариях под записью пользователи предположили, что следы могут принадлежать бобру. Также читатели выдвинули версию о том, что это просто что-то тащили, из-за чего и остался странный след на песке.
Ранее в Алтайском крае сфотографировали краснокнижного малого погоныша. Как позднее уточнили в Алтайском отделении Союза охраны птиц России, это историческое событие.
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