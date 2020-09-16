Огромная пробка образовалась на выезде из центра Барнаула

Классическая вечерняя пробка на Строителей сегодня особенно растянулась. Одной из причин стала авария, которая по словам очевидцев произошла в четвертом ряду.

По информации сервиса Яндекс. Пробки, затор растянулся от проспекта Ленина до Павловского тракта. Сильно затруднено движение по Красноармейскому, Ядринцева и Челюскинцев.

Проблемы возникли на пересечении Ленина и Северо-Западной, на Змеиногорском тракте (от улицы Тихонова до Солнечной).

Небольшие заторы есть на нескольких участках по улице Попова, на пересечении Малахова и Сухэ-Батора, на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой.