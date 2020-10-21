Пропавшего в Барнауле пенсионера нашли живым

Пропавший 73-летний житель Барнаула Леонид Дикарев найден живым, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".

Мужчина перестал выходить на связь 19 октября. Его местонахождение оставалось неизвестным дольше суток.

"Найден, жив", – написали волонтеры. Обстоятельства обнаружения пропавшего пенсионера не уточняются.

Ранее amic.ru писал, что пожилую пару, которая пропала в Алтайском крае, нашли погибшими. Супруги пропали в районе села Суртайка 6 августа, когда выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского.