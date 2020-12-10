Барнаулец лишился 80 тысяч рублей после перехода по ссылке

23-летний житель Барнаула обратился в полицию с сообщением о мошенничестве. На сайте бесплатных объявлений он выставил пост о продаже ноутбука и вскоре с ним связался потенциальный "покупатель".
Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, незнакомец выслал молодому человеку ссылку для оформления доставки. Продавец перешел по ней, и с его банковской карты списали все деньги – 80 тысяч рублей.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил защитить жителей региона от кибермошенников. Отмечалось, что за 10 месяцев правоохранители зарегистрировали почти 8,5 тыс. дистанционных преступлений, совершенных на территории края.
Комментарии
Лох работу мусаров будет оплачивать ?
Обидно ,но неужели поверил, что в другом городе дефицит ??? Ладно если продавал реально редкое что то , но ширпотреб.....
Обращался по мошенничеству МФО , массово оформляли на украденные данные займы, по всей стране , так дальше участкового и его бессмысленных отписок и отписок с недопустимыми юр ошибками из прокуратуры - я этот шедевр на стену повесил, на обозрение посетителям, дело так и не пошло. Даже в суд не с чем идти !!!
Просто по ссылке не спишут. Всё равно нужен код.
10.12.2020 11:25
- гость -
А кто им еще платит? С наших налогов они зарплату получают, а вот по поводу работы это большой вопрос - они ведь не населению служат...