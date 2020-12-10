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Барнаулец лишился 80 тысяч рублей после перехода по ссылке

, ИА "Амител"
Молодой человек выставил в Сети объявление о продаже ноутбука
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

23-летний житель Барнаула обратился в полицию с сообщением о мошенничестве. На сайте бесплатных объявлений он выставил пост о продаже ноутбука и вскоре с ним связался потенциальный "покупатель".

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, незнакомец выслал молодому человеку ссылку для оформления доставки. Продавец перешел по ней, и с его банковской карты списали все деньги – 80 тысяч рублей.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил защитить жителей региона от кибермошенников. Отмечалось, что за 10 месяцев правоохранители зарегистрировали почти 8,5 тыс. дистанционных преступлений, совершенных на территории края.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.12.2020 11:25
- гость -

Лох работу мусаров будет оплачивать ?

10.12.2020 11:28
гость

Обидно ,но неужели поверил, что в другом городе дефицит ??? Ладно если продавал реально редкое что то , но ширпотреб.....

10.12.2020 11:32
гость

Обращался по мошенничеству МФО , массово оформляли на украденные данные займы, по всей стране , так дальше участкового и его бессмысленных отписок и отписок с недопустимыми юр ошибками из прокуратуры - я этот шедевр на стену повесил, на обозрение посетителям, дело так и не пошло. Даже в суд не с чем идти !!!

10.12.2020 12:02
- гость -

Просто по ссылке не спишут. Всё равно нужен код.

10.12.2020 12:35
- гость -

10.12.2020 11:25
- гость -

А кто им еще платит? С наших налогов они зарплату получают, а вот по поводу работы это большой вопрос - они ведь не населению служат...

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