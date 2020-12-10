Барнаулец лишился 80 тысяч рублей после перехода по ссылке

23-летний житель Барнаула обратился в полицию с сообщением о мошенничестве. На сайте бесплатных объявлений он выставил пост о продаже ноутбука и вскоре с ним связался потенциальный "покупатель".

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, незнакомец выслал молодому человеку ссылку для оформления доставки. Продавец перешел по ней, и с его банковской карты списали все деньги – 80 тысяч рублей.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил защитить жителей региона от кибермошенников. Отмечалось, что за 10 месяцев правоохранители зарегистрировали почти 8,5 тыс. дистанционных преступлений, совершенных на территории края.