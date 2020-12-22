Почти 150 единиц снегоуборочной техники выведут в ночь на 23 декабря в Барнауле

В связи со снегопадами снегоуборочная техника на улицах Барнаула работает по продленному графику. Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 23 декабря на линию планируют вывести 147 спецмашин,

Барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.

Как уже писал amic.ru, ранее в МЧС предупредили о непогоде в Алтайском крае и Барнауле. В ведомстве отмечали, что в ближайшие дни ожидается сильный снегопад, продолжительные метели и порывистый ветер.