Первые случаи заражения коронавирусом после вакцинации "Спутник V" зафиксировали в Алтайском крае. Инфицированными оказались и те, кто уже поставил второй компонент прививки. Информацию amic.ru подтвердил главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального Минздрава Валерий Шевченко. Он подчеркнул, что эпизоды пока единичные и вполне прогнозируемые. И объяснил, почему тем, кто поставил вакцину и заболел, бояться точно не нужно.

Почему заражение коронавирусом после прививки неопасное?

По словам Шевченко, случаи инфицирования COVID-19 после вакцинации в крае есть, но их немного. Точную цифру собеседник не назвал, однако подчеркнул, что более объективная картина появится только после проведения массовой иммунизации населения – во второй половине года.

Кроме того, главный инфекционист региона отметил, что факты заражения после двухкомпонентной вакцинации не опровергают эффективность "Спутник V" и не свидетельствуют о плохом качестве прививки.

"Можно сказать, что эта ситуация в какой-то мере прогнозируемая. Здесь можно провести аналогию с вакцинацией против гриппа. Когда мы ставим прививку, то говорим, что она гарантированно защищает только от тяжёлой формы заболевания, от риска гибели от инфекции. При этом вероятность, что болезнь разовьётся в лёгкой форме, существует", – напомнил Шевченко.

Почему можно заразиться ковидом после вакцинации?

По словам инфекциониста, чаще всего привитые заболевают после использования первого компонента "Спутник V". Происходит это по двум причинам. Во-первых, инкубационный период может проходить в момент иммунизации, когда биологическая устойчивость организма к коронавирусу только начинает формироваться. Во-вторых, есть вероятность, что заразиться COVID-19 можно сразу после введения первого этапа вакцины – в тот период, когда антитела ещё не успели выработаться. Случаи заражения после второй прививки также случаются, но значительно реже, отметил эксперт.

Инфекционист добавил: если тому, кто поставил прививку, но заболел ковидом, потребуется стационар, – ему не откажут и обязательно положат на лечение. "Госпитальный фонд у нас достаточный", – уверяет Валерий Шевченко.

По его оценке, есть вероятность, что другие вакцины окажутся более эффективными, и тогда после прививки "шанс" заболеть ковидом будет минимальным. Но опять же, чтобы всё проанализировать, требуется время. "Вакцинация идёт всего лишь несколько месяцев. Случаи заражения после вакцинации есть и в других регионах, но их очень мало. Повторюсь, что у этих людей болезнь, как правило, протекает в лёгкой или средней форме, часто – бессимптомно. Бояться этого точно не надо", – резюмировал инфекционист.

В любом случае всем привитым Шевченко советует соблюдать уже привычные меры предосторожности: носить маски, использовать антисептик для рук и держать социальную дистанцию.

Отметим, что в 2021 году в Алтайском крае планируют поставить 1,1 млн прививок от коронавируса. Как пояснил amic.ru глава краевого Минздрава Дмитрий Попов, в регионе рассчитывают выполнить этот план уже к сентябрю. Необходимость быстрой вакцинации министр объяснил стремлением не допустить резкий всплеск заболеваемости, который фактически парализовал систему краевого здравоохранения в сентябре 2020 года.

Массовая вакцинация против коронавируса началась в России в конце декабря. По состоянию на 22 марта привито уже более 8,8 млн человек (это примерно 4,1% населения), из них полностью получили прививки – 2,79 млн жителей. В Алтайском крае, по состоянию на 24 марта, привито 79 710 человек, в том числе 24 910 жителей получили первую прививку. На данный момент в стране прививают двумя вакцинами – "Спутником V" и "ЭпикВакКороной".