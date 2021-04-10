Такой день. Подтопление алтайских сёл паводком и труп мужчины у речки в Барнауле

Несколько домов подтопило водой из-за паводка в селе Советский Путь Локтевского района. От стихии пострадали здания на улице Молодёжной. До этого стало известно, что 13 домов подтоплено из-за поднятия уровня воды в реках: четыре дома в селе Николаевка Поспелихинского района и девять домов в селе Успенка Локтевского района.

Кроме того, пострадало несколько дорог и придомовые усадьбы в десятках сёл региона. Также днём жители Рубцовска публиковали фото и видео разлива реки Алей.

Днём 10 апреля на берегу Пивоварки был обнаружен труп мужчины. В СК по Алтайскому краю начали проверку. При осмотре видимых повреждений на теле не обнаружили. Личность умершего предстоит установить.

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 85 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 041 человека. Выздоровели 43 100 человек (+92 за сутки).

Две иномарки столкнулись на Змеиногорском тракте в Барнауле. Авария произошла неподалёку от поворота на плодопитомник "Цветы Алтая".