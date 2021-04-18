"Лучшее завершение тура". Би-2 устроили потрясающее шоу в Барнауле

Концерт Би-2 в Барнауле стал завершающим выступлением группы в туре по Сибири и последним в этом месяце. Он состоялся 17 апреля в "Титов-Арене".

"Барнаул, спасибо за алтайский темперамент! Это было лучшее из возможных завершений тура!" – написали музыканты на своей странице в Instagram.

Поклонники творчества группы в долгу не остались и поблагодарили рок-исполнителей за потрясающее шоу.

Как это было, смотрите в подборке фото и видео с концерта группы Би-2 в Барнауле.