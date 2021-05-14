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Ребёнок на самокате едва не попал под колёса автомобиля в Барнауле

, ИА "Амител"
Мальчик даже не остановился, когда увидел машину

Подписчик сообщества Barnaul22 опубликовал ролик, снятый на видеорегистратор. На запись попал ребёнок, который едва не угодил под колёса автомобиля. 

Инцидент произошёл неподалёку от "Сити Центра". Ребёнок на самокате выехал на пешеходный переход и даже не остановился, когда увидел надвигающийся автомобиль. 

"Научите детей правильно переходить дорогу со всевозможными средствами передвижения! Уже были несчастные случаи с пешеходами и велосипедистами", – написал горожанин.

Ранее в Барнауле 11-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля, когда переезжал через дорогу на самокате. Подростка увезли в больницу.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.05.2021 13:59
АБОРИГЕН

Научите детей правильно переходить неправильные пешеходные переходы, сделанные криволапыми взрослыми.

14.05.2021 14:16
гость

А ничего что сам водила уже ехал на желтый, а мальчик двинулся уже на свой зеленый. Да должен был пешком, но всё же.

14.05.2021 14:16
- гость -

Мальчик переходил по пешеходному переходу, его надо пропускать.

14.05.2021 14:16
АБОРИГЕН

14.05.2021 14:06
- гость -
Твоя жизнь на проезжей части зависит не только и не столько от знания ПДД. К водителю вопросов нет? Почему он разогнался до скорости едва позволяющей ему среагировать остановится ? ПДД знать должен прежде всего водитель как источник опасности.

14.05.2021 14:17
- гость -

Вообще-то он видел, что машина притормозила. Зачем притормаживать ему?

14.05.2021 14:24
одын

Так!
Подождите!
Мне только одному показалось, что автор видео проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора?
Все авто стоят в левом ряду с поворотом на Красноармейский (отдельная тема - выезд на занятый перекресток и завершение маневра), а ТОРОПЫГА решил пролететь на желтый ВЕСЬ перекресток так, что у людей на противоположной стороне уже загорелся зеленый и они пошли.

Мне кажется в первую очередь надо ТОРОПЫГУ привлечь к административной ответственности за видос этот, научить правильно переезжать перекресток (сотрудниками ГИБДД) - а потом чтобы ТОРОПЫГА начинал учить других!

PS Или я что-то там плохо рассмотрел?
Газель направо проехала на мигающий зеленый - который перешел в желтый?

14.05.2021 14:25
- гость -

Я- водитель , но в данном случае не пойму- ребенка хорошо видео издалека .. и какого хрена ты летишь по свободной полосе, когда все остальные стоят в пробке . Это не ребенок чуть не попал, а водитель чуть не сбил

14.05.2021 14:27
- гость -

едва... как попадет оповестите

14.05.2021 14:31
- гость -

14.05.2021 14:25
- гость -

а потому что он на красный летел - а тут его ребенок испугал! что он аж по пабликам начал строчить

14.05.2021 14:41
- гость -

Водитель выехал на перекресток на желтый (запрещающий) сигнал светофора. Это всё, что нужно знать в данном случае.

14.05.2021 14:41
Виктор

Главное, чтобы никто не пришёл к выводу "запретить кататься на самокате"

14.05.2021 14:47
Саня

Водитель во-первых dawn что проехал на запрещающий сигнал светофора так ещё умудряется сигналы другим через такой длинный перекресток.

14.05.2021 14:52
АБОРИГЕН

14.05.2021 14:41
Виктор
Ну ещё не вечер. "Законотворцы" никогда не покачают.

14.05.2021 14:52
- гость -

14.05.2021 14:24
одын

----------------
верно, тебе одному показалось.
Мальчик рванул, пока другие пешеходы стояли и ждали.

14.05.2021 14:57
- гость -

14.05.2021 14:52
- гость -

На видео видно, что пешеходы уже начали переходить.

14.05.2021 14:59
- гость -

Мне, как пешеходу, плевать что должен или обязан водитель! Я перехожу дорогу, а это место повышенной опасности. Я не буду ломиться под едущую машину, даже если ему красный, а мне зеленый, я остановлюсь и дождусь когда он проедет, или остановится. Моя жизнь у меня одна и я не хочу ее прожить инвалидом или сократить. Точно так же воспитали с женой сына! Хоть что говорите про обязанности водителя! Каким боком они касаются пешехода? В данном случае видно, что родители не научили ребенка обеспечивать свою безопасность!

14.05.2021 15:04
- гость -


14.05.2021 14:59
- гость -

Вы очень редкий тип ответственных людей!

14.05.2021 15:12
Читатель

Да водилам закон не писан. Они ездят как хотят. Для чего светофор, непонятно? Отобрать права навсегда и пусть ходит пешком и ищет другую работу.

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