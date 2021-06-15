Убыль населения в Алтайском крае выросла более чем в 1,5 раза

Алтайкрайстат опубликовал данные по естественному движению населения в регионе в период с января по апрель 2021 года. По информации ведомства, убыль населения в регионе выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В указанный период в регионе родилось 6183 ребенка (в 2020-м эта цифра составляла 6410 детей). За тот же период в Алтайском крае умер 13 061 человек (10 501 – в 2020 году).

Таким образом, за год естественная убыль населения в Алтайском крае выросла с 4091 до 6878 человек (более чем в 1,5 раза).

Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов признал высокую смертность от ковида. По словам чиновника, из-за коронавируса в январе 2021 года смертность в крае была на 32% выше, чем в январе 2020-го. Однако уже в мае показатель снизился до 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Попов добавил, что ежесуточно в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в крае находятся около 100 человек, что даёт излишнюю смертность.