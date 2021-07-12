Хочу стать программистом: где в Барнауле получить востребованную IT-специальность за год

Желание быть востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов всех возрастов в компьютерную академию "Шаг" . Здесь готовят программистов, дизайнеров и интернет-маркетологов. Главная особенность академии в том, что обучение ведётся независимо от возраста и базового образования: специалистов готовят с нуля.

Для тех, кто хочет получить профессиональное IT-образование, переквалифицироваться или же углубить свои знания в IT, разработаны программы по направлениям:

Если у поступающего уже есть хороший навык владения ПК, то он может попробовать пройти тестирование и поступить на краткосрочные курсы по популярным IT-направлениям:

Программы созданы в сотрудничестве с ведущими IT-компаниями в соответствии с современными требованиями рынка труда. Главный принцип – максимум практики под руководством практикующих специалистов. Примерно 90% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы.

В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний – Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты ещё в процессе обучения. Каждый выпускник получает диплом международного образца. Выпускники "Шага" работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazon и многих других.

Преподаватели учебного заведения – профессионалы из IT-индустрии: они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках. Все обучающиеся обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками и тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда слушатель не смог посетить занятия.

Поступая в компьютерную академию "Шаг", студенты не только получают образование мирового уровня, но и становятся частью большого студенческого сообщества и могут начать обучение в одной стране, а закончить – в другой. Слушатели курса из Барнаула могут выпуститься, например, в Рио-де-Жанейро или в Сиэтле.

Узнать подробности о программах, записаться на индивидуальную консультацию и пройти вступительное тестирование в компьютерную академию "Шаг" возможно по телефону (3852) 72-14-10.

Вы также можете посетить бесплатный мастер-класс " Python . Первый шаг" . В программе:

тонкости языка Python, сферы использования и его преимущества, почему стоит начать с Python;

как установить и запустить Python;

как работает веб-сервер и место Python в создании сайта;

практическое применение Python: решение поставленной задачи написанием работающей программы;

презентация курса "Программирование на Python": программа обучения, проекты, знания и навыки студента после выпуска.

Мастер-класс пройдёт 17 июля 2021 года, в субботу, в 11:00 по адресу: ул. Кирова, 51а, 2 этаж. Предварительная запись обязательна.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347