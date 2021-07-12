Водитель иномарки протаранил два припаркованных автомобиля в Барнауле

Водитель за рулем иномарки протаранил дома припаркованных во дворе дома № 6 на улице Глушкова автомобиля. Согласно снимкам, опубликованным в паблике "Инцидент Барнаул", возле места происшествия на асфальте лежит человек.

Кто именно лежит возле автомобиля – очевидцы не уточняют. Вполне вероятно, что им мог оказаться водитель машины, устроившей ДТП.

Подробности инцидента и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, 40-летний водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Иркутской области. Авария случилась 11 июля около 23:50 на 1732-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в районе деревни Малиновка Черемховского района.