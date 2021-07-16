Жёсткое столкновение двух грузовиков произошло на трассе Барнаул – Новосибирск возле села Линево в Новосибирской области. Согласно материалам с места происшествия, кабина одного из автомобилей буквально смята.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", по словам очевидцев, один из водителей погиб на месте.

Напомним, что 15 июля двое человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае. ДТП с участием Honda CR-V и "Лады-2141" произошло на 210-м километре автодороги Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

Предварительно установлено, что 62-летний водитель за рулём иномарки следуя по примыкающей второстепенной дороге к селу Романово, нарушил правила проезда перекрёстка и не уступил Ладе-2141 под управлением 19-летнего водителя, двигавшейся со стороны села Мамонтово в направлении села Родино. В результате водитель и одна из пассажирок отечественного авто скончались, ещё трёх человек доставили в больницу.