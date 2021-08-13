В Барнауле ремонтируют дорогу по улице Взлётной: от Попова до Сергея Ускова

В Барнауле начался ремонт дороги по улице Взлётной: от Попова до Сергея Ускова. Работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Telegram-канал "Барнаул".

Рабочие уже фрезеровали старое покрытие. Следующий этап – устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. После этого дорожники приступят к ремонту тротуаров, установке бортовых камней. После уложат верхний слой асфальта.



Крайний срок завершения ремонта этого участка дороги – 1 сентября 2021 года. Общая стоимость работа составила 32,5 млн рублей.

В рамках нацпроекта БКАД в Барнауле отремонтируют 23 объекта. На данный момент на 18 из них ещё ведутся работы, на трёх – завершены, а близятся к завершению – на восьми участках. В ближайшие дни начнётся ремонт дороги на улицах Соловьиной и Ползунова.

Ранее в пресс-службе барнаульской мэрии сообщили, что в городе с 14 по 28 августа перекроют движение возле дома по улице Пролетарской, 151. Причина – строительство и ввод в эксплуатацию теплосетей к новому дому. Ограничение будет действовать по всей проезжей части – от пересечения с переулком Циолковского до перекрёстка с переулком Радищева.