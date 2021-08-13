В Барнауле ремонтируют дорогу по улице Взлётной: от Попова до Сергея Ускова

В Барнауле начался ремонт дороги по улице Взлётной: от Попова до Сергея Ускова. Работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Telegram-канал "Барнаул".
Рабочие уже фрезеровали старое покрытие. Следующий этап – устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. После этого дорожники приступят к ремонту тротуаров, установке бортовых камней. После уложат верхний слой асфальта.
Крайний срок завершения ремонта этого участка дороги – 1 сентября 2021 года. Общая стоимость работа составила 32,5 млн рублей.
В рамках нацпроекта БКАД в Барнауле отремонтируют 23 объекта. На данный момент на 18 из них ещё ведутся работы, на трёх – завершены, а близятся к завершению – на восьми участках. В ближайшие дни начнётся ремонт дороги на улицах Соловьиной и Ползунова.
Ранее в пресс-службе барнаульской мэрии сообщили, что в городе с 14 по 28 августа перекроют движение возле дома по улице Пролетарской, 151. Причина – строительство и ввод в эксплуатацию теплосетей к новому дому. Ограничение будет действовать по всей проезжей части – от пересечения с переулком Циолковского до перекрёстка с переулком Радищева.
Комментарии
Значит скоро там будут перекладывать теплотрассу или водопровод!
Примета есть такая: новый асфальт к замене коммунальных трасс!
Там же типа новый район. Уже все развалилось в труху?
Под дорогой на Взлетной нет коммуникаций, проходят параллельно рядом с дорогой.
13.08.2021 15:29
- гость -
Ради нового асфальта, коммунальщики проложат еще трубы и под асфальтом! Как же, новый асфальт и будет не перекопан!
улицы одни парковки, как будто пром зона
13.08.2021 15:55
гость
Так там и есть промзона - от Взлетной и до Власихинской, между Попова и Сиреневой. Гаражи, какие-то склады, предприятия...