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Врачи из Санкт-Петербурга спасли жизнь пассажиру, который летел на самолёте в Барнаул

, ИА "Амител"
Ректор и главный врач СПбГПМУ стабилизировали состояние пациента до прибытия скорой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ректор и главный врач СПбГПМУ оказались в самолёте, где стало плохо мужчине. Пассажир мог умереть, но медикам удалось стабилизировать его состояние и передать врачам скорой помощи, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл на рейсе Москва – Барнаул. В краевую столицу в ночь на 6 октября врачи отправились в рамках реализации федерального проекта по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров.

"Командир корабля по бортовой связи обратился к пассажирам и спросил, есть ли на борту медики, с просьбой подойти к стюардессам. Мы подошли, там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения. Мы оказали первую реанимационную помощь, к счастью, на борту были и кислород, и медикаменты", – рассказал ректор Дмитрий Иванов.

Медик отметил, что ему и его коллеге, главврачу клиники СПбГПМУ Виталию Резнику, удалось стабилизировать состояние больного. В результате борт совершил экстренную посадку в Перми, где пациента забрала скорая помощь. Больного доставили в больницу, состояние его стабильное.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.10.2021 08:30
- гость -

Круто! Молодцы медики! Надеюсь, пассажир выздоровеет с минимальными последствиями после инсульта..

12.10.2021 09:07
гость

Мужики

12.10.2021 09:10
- гость -

Молодцы!!!

12.10.2021 09:27
- гость -

Молодцы!

12.10.2021 09:39
- гость -

Зачем в таком состоянии летать? Мы не так давно вынужденно садились в Нижнем. Женщине стало плохо. Причем плохо ей было уже при посадке в самолёт.

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