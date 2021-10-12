Врачи из Санкт-Петербурга спасли жизнь пассажиру, который летел на самолёте в Барнаул

Ректор и главный врач СПбГПМУ оказались в самолёте, где стало плохо мужчине. Пассажир мог умереть, но медикам удалось стабилизировать его состояние и передать врачам скорой помощи, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл на рейсе Москва – Барнаул. В краевую столицу в ночь на 6 октября врачи отправились в рамках реализации федерального проекта по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров.

"Командир корабля по бортовой связи обратился к пассажирам и спросил, есть ли на борту медики, с просьбой подойти к стюардессам. Мы подошли, там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения. Мы оказали первую реанимационную помощь, к счастью, на борту были и кислород, и медикаменты", – рассказал ректор Дмитрий Иванов.

Медик отметил, что ему и его коллеге, главврачу клиники СПбГПМУ Виталию Резнику, удалось стабилизировать состояние больного. В результате борт совершил экстренную посадку в Перми, где пациента забрала скорая помощь. Больного доставили в больницу, состояние его стабильное.