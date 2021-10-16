Такой день. Рубцовские дети-танцоры могут остаться без Парижа, а Барнаул стоял в пробке

Детскую студию танца "Жар-птица" из Рубцовска пригласили выступить в Париже на Международный конкурс хореографического искусства имени Мариуса Петипа. Коллектив стал единственным в крае, который удостоился подобной чести. Однако у города нет необходимых для поездки 1,5 млн рублей, поэтому студия собирает деньги сама и просит о спонсорской поддержке.

Из-за ремонта дороги на Власихинской улице в Барнауле возникла огромная пробка. От дороги осталась только одна полоса, из-за чего машины не могли проехать по кольцу возле ТРЦ "Волна".

Выпускник алтайского медуниверситета запатентовал пояс для лечения храпа. Своё новшество он начал создавать во время учёбы в США, а сейчас уже выпускает пробную партию для тестов.

Житель Алтайского края был приговорён к 12 годам колонии особого режима за домогательства к несовершеннолетнему. Он пытался совратить мальчика-пастуха, пока тот следил за стадом возле села.

Утром в колонии Владикавказа начался бунт заключённых. Осуждённые учинили погромы, сломали ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры. Среди бунтовщиков оказался чемпион мира по армрестлингу.

Барнаульский детсад украсили граффити в честь пилотажной группы "Стрижи". Ранее авиаторы посетили воспитанников заведения, после чего детский сад переименовали в честь группы. Эскиз для граффити помогли подготовить сами дети.