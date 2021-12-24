"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 110 странах

"Омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 110 странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, этот вариант инфекции распространяется намного быстрее штамма "дельта". При этом он может быть менее серьезным, отмечают в ВОЗ.

Тем не менее по-прежнему остается неясным, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.

По последним данным статистического сайта Worldometer, в мире зафиксировали 278,6 млн случаев коронавируса и свыше 5,4 млн смертей.