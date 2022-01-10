9 января в барнаульском планетарии прошёл тестовый показ образовательных программ. Его посетил глава Барнаула Вячеслав Франк со своим внуком, сообщает пресс-служба мэрии.

"На сегодня мы единственный планетарий в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D-формате. У нас полностью интерактивный купол, и есть возможность пригласить любого российского учёного для проведения лекций в нашем планетарии. У нас есть специальное оборудование – симулятор звёздного неба, есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени", – рассказал директор планетария Павел Ягодкин.

Руководитель учреждения добавил, что полномасштабную работу планетарий начнёт в феврале.

В зрительном зале первые посетители посмотрели программу "Хрумка в зимнем лесу".

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков отметил, что в планетарии ещё предстоит большая работа по техническому оснащению.

Барнаульский планетарий был открыт в марте 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. А краевой столице он был открыт после войны шестым в России.