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Алтайский край вошел в список регионов, в которые туристы хотят поехать в 2024 году

60% опрошенных россиян заранее планируют отпуск и собираются путешествовать в этом году

11 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Горы в Алтайском крае / Фото: unsplash.com
Горы в Алтайском крае / Фото: unsplash.com

Алтайский край вошел в топ регионов, в который российские туристы собираются приехать в 2024 году. К такому выводу пришли эксперты "СберАналитики" в ходе исследования.

Специалисты выяснили, что 60% опрошенных россиян заранее планируют отпуск и собираются путешествовать в этом году. 90% из них нацелены на внутренний туризм. Кроме Алтая, россияне собираются ездить в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву и Крым.

В среднем респонденты готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тысяч рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тысяч), а меньше всего – жители Уральского федерального округа (104 тысяч). 

Алтайский край Туризм

Комментарии 8

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Гость

09:03:07 11-02-2024

Барнаул-горнозаводской , или край-виноградный ???

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Гость

18:41:19 11-02-2024

Гость (09:03:07 11-02-2024) Барнаул-горнозаводской , или край-виноградный ???... Да и Барнаульский Арбат со стаей воробьев

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Гость

10:28:46 11-02-2024

Наверняка, путают Алтайский край и Республику Алтай! Для большинства - это просто Алтай!

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Гость

17:17:58 11-02-2024

Да, скорее всего путают Горный Алтай и Алтайский край. И фото подписано - горы в Алтайском крае. Где в крае такие горы ? )

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Гость

21:14:00 11-02-2024

Гость (17:17:58 11-02-2024) Да, скорее всего путают Горный Алтай и Алтайский край. И фот... Прямо с языка сняли! Думаю, что и те, кто задавали вопросы и проводили "исследования", и сами разницы не только не видят, но и не знают.

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Тоже со стажем

21:20:34 11-02-2024

на границе с кемеровской областью салаирский кряж

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Гость

22:46:32 11-02-2024

Тоже со стажем (21:20:34 11-02-2024) на границе с кемеровской областью салаирский кряж ... Там нет ледников (как на фото). Максимальная высота Салаирского кряжа 618 м.

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Гость

00:05:06 12-02-2024

Тоже со стажем (21:20:34 11-02-2024) на границе с кемеровской областью салаирский кряж ... Но не такие там горы

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