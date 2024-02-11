Алтайский край вошел в список регионов, в которые туристы хотят поехать в 2024 году
60% опрошенных россиян заранее планируют отпуск и собираются путешествовать в этом году
11 февраля 2024, 08:01, ИА Амител
Алтайский край вошел в топ регионов, в который российские туристы собираются приехать в 2024 году. К такому выводу пришли эксперты "СберАналитики" в ходе исследования.
Специалисты выяснили, что 60% опрошенных россиян заранее планируют отпуск и собираются путешествовать в этом году. 90% из них нацелены на внутренний туризм. Кроме Алтая, россияне собираются ездить в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву и Крым.
В среднем респонденты готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тысяч рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тысяч), а меньше всего – жители Уральского федерального округа (104 тысяч).
09:03:07 11-02-2024
Барнаул-горнозаводской , или край-виноградный ???
18:41:19 11-02-2024
Гость (09:03:07 11-02-2024) Барнаул-горнозаводской , или край-виноградный ???... Да и Барнаульский Арбат со стаей воробьев
10:28:46 11-02-2024
Наверняка, путают Алтайский край и Республику Алтай! Для большинства - это просто Алтай!
17:17:58 11-02-2024
Да, скорее всего путают Горный Алтай и Алтайский край. И фото подписано - горы в Алтайском крае. Где в крае такие горы ? )
21:14:00 11-02-2024
Гость (17:17:58 11-02-2024) Да, скорее всего путают Горный Алтай и Алтайский край. И фот... Прямо с языка сняли! Думаю, что и те, кто задавали вопросы и проводили "исследования", и сами разницы не только не видят, но и не знают.
21:20:34 11-02-2024
на границе с кемеровской областью салаирский кряж
22:46:32 11-02-2024
Тоже со стажем (21:20:34 11-02-2024) на границе с кемеровской областью салаирский кряж ... Там нет ледников (как на фото). Максимальная высота Салаирского кряжа 618 м.
00:05:06 12-02-2024
Тоже со стажем (21:20:34 11-02-2024) на границе с кемеровской областью салаирский кряж ... Но не такие там горы