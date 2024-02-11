Алтайский край вошел в список регионов, в которые туристы хотят поехать в 2024 году

60% опрошенных россиян заранее планируют отпуск и собираются путешествовать в этом году

11 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Горы в Алтайском крае / Фото: unsplash.com

Алтайский край вошел в топ регионов, в который российские туристы собираются приехать в 2024 году. К такому выводу пришли эксперты "СберАналитики" в ходе исследования.

Специалисты выяснили, что 60% опрошенных россиян заранее планируют отпуск и собираются путешествовать в этом году. 90% из них нацелены на внутренний туризм. Кроме Алтая, россияне собираются ездить в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву и Крым.

В среднем респонденты готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тысяч рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тысяч), а меньше всего – жители Уральского федерального округа (104 тысяч).