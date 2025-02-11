Американский залив официально появился на картах Google
Однако для пользователей из Мексики он по-прежнему остается Мексиканским
11 февраля 2025, 16:10, ИА Амител
Корпорация Google изменила в своем сервисе карт название Мексиканского залива, переименовав его в Американский. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
При этом для пользователей из США он будет носить новое название, а для жителей Мексики сохранится прежнее. Во всем остальном мире же будут отображаться оба названия.
"Информационная система географических названий официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США", – написала корпорация Google в своем блоге.
Переименовать Мексиканский залив в Американский поручил президент США Дональд Трамп сразу после того, как вступил в должность. По его утверждению, это отражает роль залива в экономике США. Позже Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах дать заливу новое название.
"Мы переименовываем Мексиканский залив в залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", – заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе.
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