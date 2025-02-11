Американский залив официально появился на картах Google

Однако для пользователей из Мексики он по-прежнему остается Мексиканским

11 февраля 2025, 16:10, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Корпорация Google изменила в своем сервисе карт название Мексиканского залива, переименовав его в Американский. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

При этом для пользователей из США он будет носить новое название, а для жителей Мексики сохранится прежнее. Во всем остальном мире же будут отображаться оба названия.

"Информационная система географических названий официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США", – написала корпорация Google в своем блоге.

Переименовать Мексиканский залив в Американский поручил президент США Дональд Трамп сразу после того, как вступил в должность. По его утверждению, это отражает роль залива в экономике США. Позже Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах дать заливу новое название.