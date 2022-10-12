Какие новые дороги построят в Барнауле до конца 2022 года

Cтроительство практически всех дорог в Барнауле, запланированное на 2022 год, подходит к завершающей стадии. Об этом рассказали подрядчики во время совещания в администрации Барнаула, которое провёл замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Какие новые дороги порадуют барнаульцев уже в ближайшее время, читайте в материале amic.ru.

Малый Павловский тракт

ООО «Алтайдорстрой» сообщил, что завершил все работы, предусмотренные проектом на малом Павловском тракте (от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского).

В частности, на этом участке построена закрытая система ливневой канализации. Рабочие уложили асфальт, обустроили тротуары и велодорожку, провели освещение. Вскоре на дороге нанесут разметку и установят светофор.

Также на территории провели озеленение — высадили более 250 новых деревьев. В основном — ели, яблони, рябина, черемухи, липы и сосны.

Отметим, малый Павловский тракт строится в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Дорога по проспекту Энергетиков / Фото Андрея Чурилова

Улица Христенко

Долгожданная дорога по улице Христенко (от Павловского тракта до улицы Сергея Семёнова) тоже находится в высокой степени готовности. Её строят также по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края.

Подрядчиком выступает ООО «СИБИНВЕСТ». Как сообщил представитель компании, на данный момент работы на этой улице выполнены почти на 80%. Сейчас рабочие завершают укладывать верхний слой асфальта и обустраивают тротуары. Вдоль новой дороги уже провели освещение.

Территория также облагорожена. Здесь высажено почти 600 кустарников. И ещё более 80 деревьев запланировано высадить.

Совещание в администрации Барнаула / Фото: barnaul.org

Улица 280-летия Барнаула

Заканчиваются работы и на улице 280-летия Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул. 65 лет Победы). Уже на этой неделе рабочие подрядной организации — ГУПДХ АК «Центральное ДСУ» — уложат верхний слой асфальта на проезжей части, тротуарах и велодорожке.

К настоящему моменту подрядчик построил закрытую систему ливневой канализации и провёл линии уличного освещения.

Вскоре на улице появятся новые остановочные павильоны. Сейчас их как раз изготавливают.

Территория будет облагорожена. Здесь собираются высадить 51 дерево: ели, липы, рябины, а также 300 кустов сирени и барбариса.

Дорога по проспекту Энергетиков

Новую дорогу по проспекту Энергетиков (от улицы Власихинской до улицы Взлётной) строят в Барнауле в рамках федерального проекта «Жильё».

Работы выполняет подрядчик ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Сейчас на проезжей части укладывают верхний слой асфальта. После этого новенькое покрытие уложат на тротуарах и бульваре (от проезда Северного Власихинского до ул. Взлётной).

Параллельно рабочие обустраивают освещение и высаживают кустарники.

Всего на этой улице, сообщает пресс-центр администрации Барнаула, высадят более двух тысяч деревьев и кустарников. Полностью работы завершат уже в начале ноября.

Дорога по проспекту Энергетиков / Фото Андрея Чурилова

Дорога по улице 65 лет Победы

Строительство этой дороги пока на паузе. Как сообщил Антон Шеломенцев, с подрядчиком пришлось расторгнуть контракт. Однако по итогам прошедших конкурсных процедур в ближайшее время будет заключён новый контракт. И оставшиеся работы будут выполнены.

Также чиновник проконтролировал своевременность финансового обеспечения строительства дорог и напомнил подрядчикам, как важно соблюдать сроки подачи отчётных документов.

Справка: На строительство и ремонт дорог в Барнауле в 2022 году предусмотрено 3,5 млрд рублей. В том числе 400,6 млн рублей из федерального бюджета, 2 052,4 млн рублей из краевого и из бюджета города — 1 053,2 млн рублей.