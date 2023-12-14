"Рождественский бал" пройдет в отеле Grand Autograph в Новосибирске

14 декабря 2023, 09:30, ИА Амител erid: LjN8K8PQ4

Отель "Гранд Автограф" / Фото предоставлено компанией

Все мы любим сказки. Ведь в них добро всегда побеждает зло, а любовь и дружба помогают преодолеть любые трудности. И пусть в реальной жизни не все так просто, но создать себе настоящую сказку и взрослые, и дети смогут 7 января 2024. Ведь именно в этот день новосибирский отель Grand Autograph* превратится во дворец, где пройдет "Рождественский бал" по мотивам сказки "Красавица и Чудовище".

Тайна волшебной розы

Вместе с героями истории о Красавице и Чудовище дети разгадают тайну волшебной розы, победят злые чары ведьмы и станут свидетелями настоящего новогоднего чуда.

В программе: увлекательные мастер-классы и интерактивные игровые зоны, изысканные безлимитные угощения от шеф-повара отеля, волшебные коктейли от барменов Grand Autograph для детей и их родителей и, конечно же, роскошная елка и фотосессия с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Для малышей и ребят постарше организаторы подготовили представления с разными сюжетами.

Сохранить теплые и радостные воспоминания о празднике поможет профессиональная фото- и видеосъемка.

"Рождественский бал" / Фото: отель "Гранд Автограф"

Праздник для детей от 1 до 6 лет

Он пройдет 11:00 до 14:00.

Малышей ждет сказочное представление "Красавица и Чудовище" от студии праздника "Бонифаций". А еще – бумажная дискотека и многое другое:

пряничный мастер-класс;

фотозеркало;

бьюти-бар для настоящих красавиц и аквагрим;

крио-шоу от "Принца".

Приобрести билеты можно по ссылке. Дети до года проходят бесплатно. Возрастное ограничение 0+.

"Рождественский бал" от 6 до 12 лет

Самый настоящий бал во дворце состоится с 16:00 до 19:00.

Сказочные герои – Бель и Адам, победившие чары злой волшебницы, а также их друзья (артисты Академии Игоря Крутого) – встретят юных гостей на званом вечере. Ребят ждут:

пряничный мастер-класс;

фотозеркало;

бьюти-бар для настоящих красавиц;

крио-шоу от "Принца".

Билеты покупайте по ссылке. Дети до года проходят бесплатно. Возрастное ограничение 0+.

Мероприятие поистине особенное, для вас и ребенка это явно будет в новинку. Не пропустите яркие эмоции и сказочное настроение.

Иллюстрация от отеля "Гранд Автограф"

Отель "Гранд Автограф"

Адрес: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31

Тел.: +7 (383) 230-03-00

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