Барнаульцев приглашают на бал, где будет много угощений и потрясающих шоу для детей
"Рождественский бал" пройдет в отеле Grand Autograph в Новосибирске
14 декабря 2023, 09:30, ИА Амител erid: LjN8K8PQ4
Все мы любим сказки. Ведь в них добро всегда побеждает зло, а любовь и дружба помогают преодолеть любые трудности. И пусть в реальной жизни не все так просто, но создать себе настоящую сказку и взрослые, и дети смогут 7 января 2024. Ведь именно в этот день новосибирский отель Grand Autograph* превратится во дворец, где пройдет "Рождественский бал" по мотивам сказки "Красавица и Чудовище".
Тайна волшебной розы
Вместе с героями истории о Красавице и Чудовище дети разгадают тайну волшебной розы, победят злые чары ведьмы и станут свидетелями настоящего новогоднего чуда.
В программе: увлекательные мастер-классы и интерактивные игровые зоны, изысканные безлимитные угощения от шеф-повара отеля, волшебные коктейли от барменов Grand Autograph для детей и их родителей и, конечно же, роскошная елка и фотосессия с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Для малышей и ребят постарше организаторы подготовили представления с разными сюжетами.
Сохранить теплые и радостные воспоминания о празднике поможет профессиональная фото- и видеосъемка.
Праздник для детей от 1 до 6 лет
Он пройдет 11:00 до 14:00.
Малышей ждет сказочное представление "Красавица и Чудовище" от студии праздника "Бонифаций". А еще – бумажная дискотека и многое другое:
- пряничный мастер-класс;
- фотозеркало;
- бьюти-бар для настоящих красавиц и аквагрим;
- крио-шоу от "Принца".
Приобрести билеты можно по ссылке. Дети до года проходят бесплатно. Возрастное ограничение 0+.
"Рождественский бал" от 6 до 12 лет
Самый настоящий бал во дворце состоится с 16:00 до 19:00.
Сказочные герои – Бель и Адам, победившие чары злой волшебницы, а также их друзья (артисты Академии Игоря Крутого) – встретят юных гостей на званом вечере. Ребят ждут:
- пряничный мастер-класс;
- фотозеркало;
- бьюти-бар для настоящих красавиц;
- крио-шоу от "Принца".
Билеты покупайте по ссылке. Дети до года проходят бесплатно. Возрастное ограничение 0+.
Мероприятие поистине особенное, для вас и ребенка это явно будет в новинку. Не пропустите яркие эмоции и сказочное настроение.
Отель "Гранд Автограф"
Адрес: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31
Тел.: +7 (383) 230-03-00
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09:32:21 14-12-2023
А Новосибирцы отказались?
09:35:55 14-12-2023
Стоимость 1 билета от 3500 до 3900. Теперь добавьте к этому стоимость проезда туда-сюда, питание, проживание, прочие плюшки. Весёлого нового года!
09:58:30 14-12-2023
Гость (09:35:55 14-12-2023) Стоимость 1 билета от 3500 до 3900. Теперь добавьте к этому ... А Рождество бесплатным не бывает)
11:01:53 14-12-2023
Гость (09:35:55 14-12-2023) Стоимость 1 билета от 3500 до 3900. Теперь добавьте к этому ... соглашусь, что очень дорого, но стол и напитки без ограничения входят в стоимость билета
17:30:02 14-12-2023
Гость (09:35:55 14-12-2023) Стоимость 1 билета от 3500 до 3900. Теперь добавьте к этому ... Дорого? Ищите по своим средствам развлечения.