Белорусскую деревню Веселуха продают за 10,5 тысячи долларов
Изначально участок приобрели для создания агроусадьбы
25 февраля 2026, 16:07, ИА Амител
В Белоруссии выставлена на продажу деревня Веселуха, которая находится на северо-западе страны, в пяти километрах от Поставы и недалеко от литовской границы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объявления на различных сайтах недвижимости.
«Деревня продается вместе с тремя полуразрушенными домами. Она расположена в красивом месте у реки, на краю леса. Стоимость деревни составляет 30 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно приблизительно 10,5 тысячи долларов», — указано в объявлении.
Деревня имеет три пустых здания, колодец и электроснабжение, но не оснащена канализацией, а отопление только печное.
По данным "Сельской газеты", дома и участок были приобретены с целью создания агроусадьбы, однако проект так и не был реализован. Новый владелец решил продать недвижимость.
Веселуха входит в Юньковский сельсовет, который участвует в государственной программе восстановления заброшенных домов. В рамках этой программы на продажу выставлены три дома из двух деревень по цене одной базовой величины — 45 белорусских рублей, что примерно равно 1,2 тысячи российских рублей или 16 долларам. С начала года по этой программе уже продано два дома.
В 2025 году Юньковский сельсовет, руководствуясь решением суда, снес три пустующих дома, а четыре объекта недвижимости были проданы новым владельцам — белорусским гражданам.
16:17:01 25-02-2026
купить и на тройке с бубенцами разъезжать.
и чтобы завидев, дворня истошно орала - едут едут )).
в карты на холопов играть можно и соседским помещиком о судьбах спорить.
17:56:04 25-02-2026
Что-то у автора с математикой проблемы, 30 тысяч бел рублей эквивалент 10 тысячам долларов, а 45 тысяч бел рублей равно 16 долларам?
18:01:22 25-02-2026
Гость (17:56:04 25-02-2026) Что-то у автора с математикой проблемы, 30 тысяч бел рублей ... Это у тебя с восприятием прочитанного проблемы. Где ты прочитал про 45 ТЫС. белрублей?
18:42:53 25-02-2026
Гость (18:01:22 25-02-2026) Это у тебя с восприятием прочитанного проблемы. Где ты прочи... Подправили статью, understand?
20:06:12 25-02-2026
Гость (17:56:04 25-02-2026) Что-то у автора с математикой проблемы, 30 тысяч бел рублей ... Оказывается Белорусский рубель тяжелей нашего деревянного.
21:59:46 25-02-2026
Гость (20:06:12 25-02-2026) Оказывается Белорусский рубель тяжелей нашего деревянного.... Тебе это в новость?