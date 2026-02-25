Белорусскую деревню Веселуха продают за 10,5 тысячи долларов

Изначально участок приобрели для создания агроусадьбы

25 февраля 2026, 16:07, ИА Амител

Деревня, агроусадьба / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Белоруссии выставлена на продажу деревня Веселуха, которая находится на северо-западе страны, в пяти километрах от Поставы и недалеко от литовской границы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объявления на различных сайтах недвижимости.

«Деревня продается вместе с тремя полуразрушенными домами. Она расположена в красивом месте у реки, на краю леса. Стоимость деревни составляет 30 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно приблизительно 10,5 тысячи долларов», — указано в объявлении.

Деревня имеет три пустых здания, колодец и электроснабжение, но не оснащена канализацией, а отопление только печное.

По данным "Сельской газеты", дома и участок были приобретены с целью создания агроусадьбы, однако проект так и не был реализован. Новый владелец решил продать недвижимость.

Веселуха входит в Юньковский сельсовет, который участвует в государственной программе восстановления заброшенных домов. В рамках этой программы на продажу выставлены три дома из двух деревень по цене одной базовой величины — 45 белорусских рублей, что примерно равно 1,2 тысячи российских рублей или 16 долларам. С начала года по этой программе уже продано два дома.

В 2025 году Юньковский сельсовет, руководствуясь решением суда, снес три пустующих дома, а четыре объекта недвижимости были проданы новым владельцам — белорусским гражданам.

