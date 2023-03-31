"Сплин" убрали из списка выступающих на "Ветре Сибири" после жалобы на группу

Другие участники рок-фестиваля пока ещё находятся в списке гостей

31 марта 2023, 16:16, ИА Амител





Афиша сейчас и ранее / Фото: vetersibiri.ru

Организаторы рок-фестиваля "Ветер Сибири" напомнили на своей странице во "ВКонтакте", что мероприятие пройдёт с 11 по 13 августа в Новосибирске. При этом на афише из списка групп, которые должны выступить, убрали "Сплин".

30 марта Союз отцов Новосибирска потребовал отменить выступление группы "Сплин" на фестивале, мотивировав это тем, что лидер коллектива Александр Васильев поддерживает не тех, кого нужно. Видимо, речь идёт о специальной военной операции.

"Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а ещё они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" – возмутился руководитель Союза отцов Новосибирска.

31 марта, на следующий день после требования, группа "Сплин" пропала из списка выступающих, опубликованного снизу на афише. Другие участники фестиваля пока ещё остались. Ранее amic.ru рассказал, кто выступит на мероприятии.

Напомним, рок-фестиваль "Ветер Сибири" должен был пройти летом 2022 года в Бийске, однако мероприятие отменили и перенесли на 2023 год. Накануне организаторы сообщили, что фестиваль сменил локацию – пройдёт в Новосибирске.